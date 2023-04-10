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Когда выключат отопление, объяснил мэр Белгорода

10 апреля 2023, 20:04
Фото: 1MI

Мэр Белгорода рассказал о сроках отключения отопления

Валентин Демидов придерживается мнения, что в случае споров среди населения на тему работы системы отопления стоит не занимать чью-то сторону, а действовать по нормативам.

Тема отопления в последние дни не утихает среди белгородцев. Днём многие ходят уже в лёгких куртках и кофтах, а по возвращении домой их ждут горячие батареи. К мэру Белгорода обратился местный житель с вопросом, когда уже закончится отопительный сезон.

Очень душно в квартирах, хотя все батареи перекрыты. На улице +19°, а прогноз погоды не показывает, что у нас будет дальнейшее похолодание.
Антон, белгородец

Валентин Демидов отметил, что такая ситуация повторяется ежегодно — споры между теми, кому холодно и жарко. И поэтому в таких случаях нужно поступать по нормативу.

По нормативам отопительный сезон заканчивается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет +8° и выше. Многие горожане опасаются, что в квартирах будет холодно в том случае, если мы сейчас отключим отопление. Важно учесть все мнения, поэтому самое правильное решение — поступать по нормативу.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что отопление в домах не планируют отключать ещё несколько дней, а дальше будут смотреть. Такой вывод власти сделали на основе ответов белгородцев. Многие выступили против отключения отопления — боятся замёрзнуть в случае похолодания.

Отопление в квартирах белгородцев останется ещё на несколько дней
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#Кристина Семенчук#Валентин Демидов#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Отопление
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