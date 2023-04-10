Когда выключат отопление, объяснил мэр Белгорода

Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
Тема отопления в последние дни не утихает среди белгородцев. Днём многие ходят уже в лёгких куртках и кофтах, а по возвращении домой их ждут горячие батареи. К мэру Белгорода обратился местный житель с вопросом, когда уже закончится отопительный сезон.
Очень душно в квартирах, хотя все батареи перекрыты. На улице +19°, а прогноз погоды не показывает, что у нас будет дальнейшее похолодание.
Антон, белгородец
Валентин Демидов отметил, что такая ситуация повторяется ежегодно — споры между теми, кому холодно и жарко. И поэтому в таких случаях нужно поступать по нормативу.
По нормативам отопительный сезон заканчивается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет +8° и выше. Многие горожане опасаются, что в квартирах будет холодно в том случае, если мы сейчас отключим отопление. Важно учесть все мнения, поэтому самое правильное решение — поступать по нормативу.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что отопление в домах не планируют отключать ещё несколько дней, а дальше будут смотреть. Такой вывод власти сделали на основе ответов белгородцев. Многие выступили против отключения отопления — боятся замёрзнуть в случае похолодания.