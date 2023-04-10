Когда выключат отопление, объяснил мэр Белгорода

Тема отопления в последние дни не утихает среди белгородцев. Днём многие ходят уже в лёгких куртках и кофтах, а по возвращении домой их ждут горячие батареи. К мэру Белгорода обратился местный житель с вопросом, когда уже закончится отопительный сезон.