Отопление в квартирах белгородцев останется ещё на несколько дней

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в регионе пока не будут отключать отопление в многоквартирных домах.
Ранее глава региона интересовался у жителей, стоит ли отключить отопление уже сейчас или пока подождать. Было принято решение подождать несколько дней.
Увидел, что большая часть из вас переживает, что в квартирах будет холодно. Хорошо, подождём ещё несколько дней до наступления более тёплого периода. Но, конечно, будем смотреть внимательно, потому что тоже не хотим, чтобы вы несли лишние траты за бесполезное отопление. Постараемся вместе с главами информировать вас о тех решениях, которые будут приниматься по отключению отопления.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.