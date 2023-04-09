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Отопление в квартирах белгородцев останется ещё на несколько дней

9 апреля 2023, 05:10
Фото: 1MI
Главы муниципалитетов будут информировать жителей об отключении, сообщил губернатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в регионе пока не будут отключать отопление в многоквартирных домах.

Ранее глава региона интересовался у жителей, стоит ли отключить отопление уже сейчас или пока подождать. Было принято решение подождать несколько дней.

Увидел, что большая часть из вас переживает, что в квартирах будет холодно. Хорошо, подождём ещё несколько дней до наступления более тёплого периода. Но, конечно, будем смотреть внимательно, потому что тоже не хотим, чтобы вы несли лишние траты за бесполезное отопление. Постараемся вместе с главами информировать вас о тех решениях, которые будут приниматься по отключению отопления.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Гладков спросил белгородцев, надо ли отключать отопление
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#Александра Склярова#Отопление#Батарея#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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