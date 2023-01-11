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В Белгороде на Академической улице запустили отопление

Сегодня, 21:54
Фото: соцсети Валентина Демидова
Вечером 10 января в доме 23А остановилась котельная. Горячей воды до сих пор нет, сообщил врио мэра областного центра Валентин Демидов.
В доме 23А на улице Академической запустили систему отопления. Ранее мы писали, что вечером 10 января в доме перестала работать котельная из-за резкого снижения давления. Проблему с теплом в квартирах быстро наладили.
 
Но с горячей водой всё обстоит сложнее. Но горячей воды в квартирах всё ещё нет из-за проблем в теплообменнике ГВС. Каких именно проблем, Валентин Демидов не уточнил. Завтра это планируют исправить.
С горячей водой чуть сложнее, всё еще отключена. Проблема в теплообменнике ГВС. Завтра планируют исправить и восстановить подачу.
Валентин Демидов
 
В Белгороде на улице Академической перестала работать котельная
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#Алина Харина#Новости Белгорода#Город#Белгород#Валентин Демидов#Отопление#Котельная
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