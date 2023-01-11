В Белгороде на Академической улице запустили отопление

В доме 23А на улице Академической запустили систему отопления. Ранее мы писали, что вечером 10 января в доме перестала работать котельная из-за резкого снижения давления. Проблему с теплом в квартирах быстро наладили.
Но с горячей водой всё обстоит сложнее. Но горячей воды в квартирах всё ещё нет из-за проблем в теплообменнике ГВС. Каких именно проблем, Валентин Демидов не уточнил. Завтра это планируют исправить.
С горячей водой чуть сложнее, всё еще отключена. Проблема в теплообменнике ГВС. Завтра планируют исправить и восстановить подачу.