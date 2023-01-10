В мэрии Белгорода сообщили о запуске котельной для оставшихся без отопления жителей

Жители домов 45, 45а и 47 на бульваре Строителей пожаловались «Бел.Ру» на то, что они остались без отопления и горячей воды вечером в 16-градусный мороз. По словам нашей читательницы, обратившейся за помощью, причиной холода стал сломавшийся котёл.
В мэрии «Бел.Ру» подтвердили, что отопление пропало из-за проблем в котельной. В администрации также добавили, что тепло вернулось к жителям.
Управляющей организацией проведены работы по запуску системы отопления и горячего водоснабжения: прочищен теплообменник, проведена настройка оборудования. В настоящее время котельная запущена. Для нормализации системы отопления и горячего водоснабжения потребуется определенное время, за которое система прогреется до нужных параметров.
администрация Белгорода
Кроме того, как сообщил врио мэра Валентин Демидов, в котельной сломался механизм окна, из-за чего промёрз подпитывающий трубопровод холодной воды. Окно починили, трубопровод прогрели, давление вернулось.
В квартирах температура ниже нормативов опуститься не успела.
Валентин Демидов
Отметим, что проблемы с отоплением на бульваре Строителей начались одновременно с началом сезона. Бывший мэр города Антон Иванов также сообщал, что на ответственную за дома по улице УК «Сантехподрядчик» возбудили дела об административных правонарушениях.