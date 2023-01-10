В мэрии Белгорода сообщили о запуске котельной для оставшихся без отопления жителей

Жители домов 45, 45а и 47 на бульваре Строителей пожаловались «Бел.Ру» на то, что они остались без отопления и горячей воды вечером в 16-градусный мороз. По словам нашей читательницы, обратившейся за помощью, причиной холода стал сломавшийся котёл.