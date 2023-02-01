Куда звонить, если нет отопления в Белгороде?

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Если у вас дома пропало тепло, то обратиться первым делом стоит в свою управляющую компанию. В ней могут сообщить причину отключения отопления, сообщить о возможных сроках исправления проблемы и подсказать алгоритм действий.
Кроме того, причину можно выяснить по телефонам круглосуточных диспетчерских служб:
ПП «Городские тепловые сети» (Белгород) — 34-02-03
ПП «Губкинская ТЭЦ» (Губкин) — 9-79-00
ПП «Восточные тепловые сети» (Валуйки) — 3-05-05
ПП «Восточные тепловые сети» (Волоконовка) — 5-09-90, 5-12-03
Также есть возможность позвонить на Единый номер экстренных служб — 112.
Если проблема всё равно не решается, то можно обратиться в ЦУР. Его задача — обеспечить эффективное взаимодействие с органами власти. После этого можно будет выяснить, на каком моменте всё остановилось и что нужно сделать, чтобы отопление вернулось.
В Белгородской области по вопросам сферы ЖКХ можно также обратиться в управление государственного жилищного надзора региона по номеру +7 (4722) 35-30-67.
Кроме того, в 2020 году была запущена горячая линия на базе ЖКХ по вопросам теплоснабжения — 8 (4722) 32-27-58.
Есть и номера управ Белгорода — в них также можно обратиться за помощью. Посмотреть их можно в отдельном материале «Бел.Ру».
Если проблема сохраняется долгое время и никак не решается, то также можно пожаловаться в:
Отметим, что белгородцы могут пожаловаться на отключение отопления и другие нарушения, связанные с отсутствием тепла в домах, в прокуратуру. В надзорном ведомстве организовали работу горячей линии.
Основные номера: 52-14-22, 52-25-75, 52-39-74, 52-16-10. Звонить можно в течение рабочего дня. По телефону 8-910-324-84-24 звонки принимают круглосуточно.
Номера городских, районных или межрайонных прокуратур опубликованы на сайте органов местного самоуправления. Отправить письменную жалобу можно по адресу электронной почты [email protected] или обратиться лично в прокуратуру.
Согласно утвержденным санитарным нормам, в квартире температура воздуха должна быть не менее 18-20 градусов. Зимой в помещениях она должна составлять ещё больше — 18-24 градуса. В теплое время года она поднимется и так, норма — от 20 до 28 градусов.