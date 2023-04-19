В Белгороде 14 МКД с крышными котельными нельзя подключить к центральному отоплению

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По словам Сергей Полхова, из 34 МКД, которые отапливаются крышными котельными, перейти на централизованное теплоснабжение могут только 20 домов. У 14 многоэтажек с крышными котельными отсутствует возможность подключения.
Решение о переходе на центральное отопление уже приняли жители дома на улице Губкина, 38 А.
Стоит отметить, что техническое обследование всех крышных котельных проведут до 1 июня.
Напомним, что сейчас в Белгороде работают 30 крышных котельных, к которым подключены 34 многоэтажки. За их эксплуатацию отвечают управляющие компании. В ходе проверок выяснилось, что перед началом отопительного сезона была готова только 21 крышная котельная. По девяти котельным были выданы акты неготовности. Наибольшее количество жалоб поступало от жителей домов, которые обслуживает управляющая организацию «Сантехподрядчик».