В Белгороде 14 МКД с крышными котельными нельзя подключить к центральному отоплению

Напомним, что сейчас в Белгороде работают 30 крышных котельных, к которым подключены 34 многоэтажки. За их эксплуатацию отвечают управляющие компании. В ходе проверок выяснилось, что перед началом отопительного сезона была готова только 21 крышная котельная. По девяти котельным были выданы акты неготовности. Наибольшее количество жалоб поступало от жителей домов, которые обслуживает управляющая организацию «Сантехподрядчик».