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Мэр Демидов предложил белгородцам проголосовать за или против отключения отопления

18 апреля 2023, 10:54
Фото: 1MI
По словам градоначальника, по нормативам отопление можно было отключить несколько дней назад. Однако появилось предложение продлить срок — например, до конца апреля. Решить, стоит ли это делать, могут сами горожане.

Мэр Белгорода Валентин Демидов проводит опрос о необходимости завершения отопительного сезона. Несмотря на то, что батареи можно было отключить несколько дней назад, решение пока не приняли.

В связи с установившейся тёплой погодой мэр обратился к горожанам с вопросом о том, стоит ли продлевать срок отопительного сезона до 24 апреля. Белгородцы могут проголосовать и высказать своё мнение по этому вопросу на страницах Демидова в соцсетях.

На момент написания заметки голоса в опросе поделились пополам.

До 24 апреля в Белгороде отопительный сезон продлевали и в прошлом году. Официально в регионе его в итоге завершили в конце месяца.

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#Анастасия Афанасенко#Отопление#Отопительный сезон#Батареи#Отключение#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
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