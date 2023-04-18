Мэр Демидов предложил белгородцам проголосовать за или против отключения отопления

В связи с установившейся тёплой погодой мэр обратился к горожанам с вопросом о том, стоит ли продлевать срок отопительного сезона до 24 апреля. Белгородцы могут проголосовать и высказать своё мнение по этому вопросу на страницах Демидова в соцсетях.