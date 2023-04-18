Мэр Демидов предложил белгородцам проголосовать за или против отключения отопления

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Мэр Белгорода Валентин Демидов проводит опрос о необходимости завершения отопительного сезона. Несмотря на то, что батареи можно было отключить несколько дней назад, решение пока не приняли.
В связи с установившейся тёплой погодой мэр обратился к горожанам с вопросом о том, стоит ли продлевать срок отопительного сезона до 24 апреля. Белгородцы могут проголосовать и высказать своё мнение по этому вопросу на страницах Демидова в соцсетях.
На момент написания заметки голоса в опросе поделились пополам.
До 24 апреля в Белгороде отопительный сезон продлевали и в прошлом году. Официально в регионе его в итоге завершили в конце месяца.