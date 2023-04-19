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Published Сегодня, 13:31

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Во сколько обойдётся подключение дома с крышной котельной к центральному отоплению?

19 апреля 2023, 13:31
Фото: 1MI

В Белгороде назвали цены подключения МКД с крышной котельной к центральному отоплению

В шести случаях на переподключение придётся потратить до 5 млн рублей. Об этом сообщили в ходе оперсоващения администрации Белгорода.

В Белгороде из 34 МКД с крышными котельными перейти на централизованное теплоснабжение могут только 20.

В шести случаях на переподключение домов с крышными котельными к центральному отоплению уйдёт до 5 млн рублей. В остальных случаях затраты составят от 11 до 40 млн рублей.

Напомним, что решение о переходе на централизованное теплоснабжение уже приняли жители дома на улице Губкина, 38 А.

Всего в регионе функционирует 30 крышных котельных. Девять котельных были не готовы к началу отопительного сезона.

В Белгороде 14 МКД с крышными котельными нельзя подключить к центральному отоплению
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#Алина Харина#Крышная котельная#Отопление#Город#Новости Белгорода#Белгород
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