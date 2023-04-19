Во сколько обойдётся подключение дома с крышной котельной к центральному отоплению?

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Белгороде из 34 МКД с крышными котельными перейти на централизованное теплоснабжение могут только 20.
В шести случаях на переподключение домов с крышными котельными к центральному отоплению уйдёт до 5 млн рублей. В остальных случаях затраты составят от 11 до 40 млн рублей.
Напомним, что решение о переходе на централизованное теплоснабжение уже приняли жители дома на улице Губкина, 38 А.
Всего в регионе функционирует 30 крышных котельных. Девять котельных были не готовы к началу отопительного сезона.