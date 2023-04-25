Под обстрел ВСУ попал посёлок в Белгородской области

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25 апреля в 06:40 белгородцы стали получать уведомления об обстреле посёлка Ленинский Шебекинского городского округа. Всех жителей попросили срочно спуститься в укрытия. Подробности произошедшего пока не известны.
За вчерашний день Белгородская область также подверглась обстрелам. ВСУ атаковали посёлок Красное и хутор Мухин Шебекинского округа, а также село Ясные Зори Белгородского района. По известным данным, пострадавших нигде нет.
Кроме того, вчера, 24 апреля, стало известно, что регион массово атаковали беспилотники: четыре штуки заметили в обстрелянных населённых пунктах. Один из БПЛА сбросил в Шебекинском округе гранату.