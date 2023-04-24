Обстрелы, завершение отопительного сезона в Белгороде и уход депутата: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
24 апреля Белгородская область неоднократно подверглась обстрелам ВСУ. Под огнём были Белгородский район и Шебекинский горокруг.
Кроме того, под обстрелом было село Ясные Зори в Белгородском районе. Пострадали здание одного из предприятий и частный дом. Оборвана линия электропередачи. На месте работали оперативные службы.
Утром стало известно, что регион массово атаковали беспилотники. Сообщалось о четырёх БПЛА в вышеуказанных муниципалитетах.
В Белгородской области завершается отопительный сезон. 24 апреля отопление отключают в жилом фонде и школах. В другие социальные объекты тепло прекратят подавать 2 мая.
Решение о завершении отопительного сезона принималось исходя из просьб белгородцев. Большинство горожан проголосовали за то, чтобы отопление не отключали вплоть до начала текущей недели.
Депутат горсовета Белгорода Сергей Бочарников решил досрочно сложить полномочия. Заявление от него поступило 20 апреля. Вопрос о сложении полномочий депутаты городского совета решат 25 апреля.
При этом Бочарникову уже намерены объявить благодарность председателя горсовета «за активную общественную деятельность и плодотворную работу». До этого досрочно из горсовета решил уйти депутат Анатолий Бурик.