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Обстрелы, завершение отопительного сезона в Белгороде и уход депутата: итоги дня

24 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Регион несколько раз попал под обстрел ВСУ, в Белгороде завершается отопительный сезон, а депутат горсовета Сергей Бочарников планирует досрочно сложить полномочия.

Обстрелы и беспилотники

24 апреля Белгородская область неоднократно подверглась обстрелам ВСУ. Под огнём были Белгородский район и Шебекинский горокруг.

Утром появились сообщения об обстреле посёлка Красное в Шебекинском округе. Также со стороны Украины обстреляли хутор Мухин. Более того, в муниципалитете обнаружили сброшенную беспилотником гранату.

Кроме того, под обстрелом было село Ясные Зори в Белгородском районе. Пострадали здание одного из предприятий и частный дом. Оборвана линия электропередачи. На месте работали оперативные службы.

Утром стало известно, что регион массово атаковали беспилотники. Сообщалось о четырёх БПЛА в вышеуказанных муниципалитетах.

Предприятие и частный дом пострадали в результате обстрела Белгородской области
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Отопительный сезон

В Белгородской области завершается отопительный сезон. 24 апреля отопление отключают в жилом фонде и школах. В другие социальные объекты тепло прекратят подавать 2 мая.

Решение о завершении отопительного сезона принималось исходя из просьб белгородцев. Большинство горожан проголосовали за то, чтобы отопление не отключали вплоть до начала текущей недели.

Отопительный сезон в Белгородской области завершится 24 апреля
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Уход депутата

Депутат горсовета Белгорода Сергей Бочарников решил досрочно сложить полномочия. Заявление от него поступило 20 апреля. Вопрос о сложении полномочий депутаты городского совета решат 25 апреля.

При этом Бочарникову уже намерены объявить благодарность председателя горсовета «за активную общественную деятельность и плодотворную работу». До этого досрочно из горсовета решил уйти депутат Анатолий Бурик.

Депутат горсовета Белгорода Бочарников решил досрочно сложить полномочия
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