В Сети появились фото последствий обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Кадры с последствиями обстрела Шебекинского горокруга появились в Сети. Под огонь ВСУ 24 апреля попал хутор Мухин. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, повреждения получили два частных дома, авто и хозпостройка.
Также сегодня под обстрелом со стороны Украины был посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС в районе 10:20. Людей попросили отправиться в укрытия.
Населённый пункт ВСУ обстреливали и накануне. Данных о пострадавших и разрушениях нет.