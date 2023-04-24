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В Сети появились фото последствий обстрела Белгородской области

24 апреля 2023, 10:06
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
Шебекинский горокруг попал под обстрел ВСУ 24 апреля. Повреждения получили дома, хозпостройка и автомобиль. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Радар Белгород».
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Обстрел

Кадры с последствиями обстрела Шебекинского горокруга появились в Сети. Под огонь ВСУ 24 апреля попал хутор Мухин. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, повреждения получили два частных дома, авто и хозпостройка.

Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»

Также сегодня под обстрелом со стороны Украины был посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Местные жители получили соответствующую рассылку от РСЧС в районе 10:20. Людей попросили отправиться в укрытия.

Населённый пункт ВСУ обстреливали и накануне. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье#РСЧС#Спецоперация#СВО#Хутор Мухин#Фотофакт
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