Стало известно о новом обстреле в Белгородской области, есть разрушения

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В понедельник, 24 апреля, под обстрел ВСУ попал хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Повреждены два частных дома, хозпостройка и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пострадавших среди мирных жителей нет. В населённом пункте продолжается подомовой обход.
Добавим, что утром 24 апреля МЧС предупреждало об обстреле посёлка Красное в Шебекинском горокруге. Информации о последствиях происшествия нет.
Накануне регион подвергся массированной атаке беспилотниками. Их обнаружили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.
Помимо этого, 23 апреля под обстрелами были Красное, Муром и Графовка в Шебекинском горокруге, Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Орловка в Белгородском районе. Пострадало несколько домов.