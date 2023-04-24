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Стало известно о новом обстреле в Белгородской области, есть разрушения

24 апреля 2023, 09:02
Фото: Bel.ru

Гладков сообщил об обстреле Мухина в Белгородской области

Хутор в Шебекинском горокруге оказался под огнём ВСУ 24 апреля. Среди мирных жителей пострадавших нет. Вместе с тем есть разрушения: пострадали дома, хозпостройка, авто.
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Обстрел

В понедельник, 24 апреля, под обстрел ВСУ попал хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Повреждены два частных дома, хозпостройка и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших среди мирных жителей нет. В населённом пункте продолжается подомовой обход.

Добавим, что утром 24 апреля МЧС предупреждало об обстреле посёлка Красное в Шебекинском горокруге. Информации о последствиях происшествия нет.

Накануне регион подвергся массированной атаке беспилотниками. Их обнаружили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

Помимо этого, 23 апреля под обстрелами были Красное, Муром и Графовка в Шебекинском горокруге, Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Орловка в Белгородском районе. Пострадало несколько домов.

О новом обстреле в Белгородской области предупреждает МЧС
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