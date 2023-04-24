Предприятие и частный дом пострадали в результате обстрела Белгородской области

Об обстреле стало известно после 14:00. Отметим, что это не единственное происшествие с утра понедельника. Под обстрел ВСУ также попали посёлок Красное и хутор Мухин в Шебекинском горокруге. В последнем из указанных населённых пунктов пострадали два частных дома, хозпостройка, автомобиль.