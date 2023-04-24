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Предприятие и частный дом пострадали в результате обстрела Белгородской области

24 апреля 2023, 13:12
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
архивное фото
ВСУ обстреляли Ясные Зори в Белгородском районе. Помимо повреждений зданий, оборвана линия электропередачи. На месте работают аварийные службы, заверил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

24 апреля ВСУ обстреляли Белгородский район. Под огонь попало село Ясные Зори. Есть разрушения.

Пострадали здание одного из предприятий и частный дом. В них повреждены окна. Помимо этого, оборвана линия электропередачи. На месте работают аварийные и оперативные службы.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, среди мирных жителей пострадавших нет.

Об обстреле стало известно после 14:00. Отметим, что это не единственное происшествие с утра понедельника. Под обстрел ВСУ также попали посёлок Красное и хутор Мухин в Шебекинском горокруге. В последнем из указанных населённых пунктов пострадали два частных дома, хозпостройка, автомобиль.

В Сети появились фото последствий обстрела Белгородской области
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Предприятие#Дом#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Ясные зори
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