Предприятие и частный дом пострадали в результате обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
24 апреля ВСУ обстреляли Белгородский район. Под огонь попало село Ясные Зори. Есть разрушения.
Пострадали здание одного из предприятий и частный дом. В них повреждены окна. Помимо этого, оборвана линия электропередачи. На месте работают аварийные и оперативные службы.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, среди мирных жителей пострадавших нет.
Об обстреле стало известно после 14:00. Отметим, что это не единственное происшествие с утра понедельника. Под обстрел ВСУ также попали посёлок Красное и хутор Мухин в Шебекинском горокруге. В последнем из указанных населённых пунктов пострадали два частных дома, хозпостройка, автомобиль.