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Под обстрел ВСУ попало ещё одно белгородское село

23 апреля 2023, 17:06
Фото: 1MI
На этот раз под огонь попало село Орловка Белгородского района.
Сюжет
СВО

За сутки ВСУ атакуют Белгородскую область уже в пятый раз. В 19:58 СМС-оповещения об обстреле от РСЧС стали получать жители села Орловка Белгородского района. Всех попросили экстренно спуститься в укрытия.

За сегодняшний день под обстрел ВСУ также попали три села: дважды было атаковано село Муром Шебекинского округа и село Графовка, а также село Сподарюшино Грайворонского округа.

По информации губернатора, пострадавших при обстреле села Муром нет, но есть разрушения в трёх частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. При обстреле села Сподарюшино были разрушены дом и хозяйственные постройки.

Четвёртый обстрел за сутки: ВСУ атаковали село в Шебекинском округе
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#СМС-оповещение#Происшествия#СВО#Обстрел#Белгородский район
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