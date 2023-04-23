Под обстрел ВСУ попало ещё одно белгородское село

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
За сутки ВСУ атакуют Белгородскую область уже в пятый раз. В 19:58 СМС-оповещения об обстреле от РСЧС стали получать жители села Орловка Белгородского района. Всех попросили экстренно спуститься в укрытия.
За сегодняшний день под обстрел ВСУ также попали три села: дважды было атаковано село Муром Шебекинского округа и село Графовка, а также село Сподарюшино Грайворонского округа.
По информации губернатора, пострадавших при обстреле села Муром нет, но есть разрушения в трёх частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. При обстреле села Сподарюшино были разрушены дом и хозяйственные постройки.