Четвёртый обстрел за сутки: ВСУ атаковали село в Шебекинском округе

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Сегодня, 23 апреля, белгородцы стали получать СМС-оповещения от РСЧС об обстреле села Графовка Шебекинского городского округа. Всех жителей попросили экстренно спуститься в укрытия. Информации о последствиях пока нет.
За сутки этот обстрел стал уже четвёртым. Утром под огонь попало другое село Шебекинского округа — Муром. Один из снарядов повредил на участке забор. Днём село Муром вновь обстреляли. По информации губернатора, пострадавших при обстреле нет, но есть разрушения в трёх частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы.
Также за сегодня ВСУ атаковали село Сподарюшино Грайворонского округа. Там разрушены дом и хозяйственные постройки.