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Четвёртый обстрел за сутки: ВСУ атаковали село в Шебекинском округе

23 апреля 2023, 16:10
Фото: 1MI
Жителей села Графовка просят спуститься в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 23 апреля, белгородцы стали получать СМС-оповещения от РСЧС об обстреле села Графовка Шебекинского городского округа. Всех жителей попросили экстренно спуститься в укрытия. Информации о последствиях пока нет.

За сутки этот обстрел стал уже четвёртым. Утром под огонь попало другое село Шебекинского округа — Муром. Один из снарядов повредил на участке забор. Днём село Муром вновь обстреляли. По информации губернатора, пострадавших при обстреле нет, но есть разрушения в трёх частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы.

Также за сегодня ВСУ атаковали село Сподарюшино Грайворонского округа. Там разрушены дом и хозяйственные постройки.

Гладков рассказал о повторном обстреле белгородского села Муром
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#Александра Склярова#Обстрел#СМС-оповещение#РСЧС#Происшествия#СВО#Шебекинский горокруг
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