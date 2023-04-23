Четвёртый обстрел за сутки: ВСУ атаковали село в Шебекинском округе

За сутки этот обстрел стал уже четвёртым. Утром под огонь попало другое село Шебекинского округа — Муром. Один из снарядов повредил на участке забор. Днём село Муром вновь обстреляли. По информации губернатора, пострадавших при обстреле нет, но есть разрушения в трёх частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы.