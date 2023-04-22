Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Изображение материала

После обстрела Новой Таволжанки повреждения зафиксировали в девяти домах

22 апреля 2023, 14:47
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
В частных домовладениях выбиты окна, посечены заборы и фасады.

Сегодня, 22 апреля, под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Пострадавших нет.

По словам Вячеслава Гладкова, повреждения получили девять частных жилых домов. В основном были выбиты окна, посечены заборы и фасады.

Сейчас оперативные и аварийные службы проводят подомовой обход территории. Также губернатор добавил, что восстановить электроснабжение в населённом пункте должны в течение 4-5 часов.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Напомним, что сегодня больше 20 прилётов было также зафиксировано в Рыльском районе Курской области. В ходе обстрела никто не пострадал. Повреждения получили сети электроснабжения.

Читайте также:
Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга«Промокли потолки»: белгородцам после обстрела 9 апреля так и не восстановили крышуМЧС предупреждает о новом обстреле в Белгородской области
#Обстрел ВСУ#Разрушения#Общество#Губернатор#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина
Подпишитесь
Упавшую с самолёта возле дома в Белгороде бомбу уничтожили на полигоне
Сегодня, 16:10
Белгородцы пережили мощный взрыв, а гранату — не все: итоги недели
Сегодня, 08:14
Найденным в Белгороде взрывоопасным предметом может быть авиабомба ФАБ-500
Сегодня, 11:04
Мэр Белгорода рассказал о ходе эвакуации жителей многоэтажек из-за бомбы
Сегодня, 10:39
Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга
Сегодня, 13:11
Режим ЧС регионального уровня ввели после обнаружения снаряда в Белгороде
Сегодня, 11:47