После обстрела Новой Таволжанки повреждения зафиксировали в девяти домах

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Сегодня, 22 апреля, под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Пострадавших нет.
По словам Вячеслава Гладкова, повреждения получили девять частных жилых домов. В основном были выбиты окна, посечены заборы и фасады.
Сейчас оперативные и аварийные службы проводят подомовой обход территории. Также губернатор добавил, что восстановить электроснабжение в населённом пункте должны в течение 4-5 часов.
Напомним, что сегодня больше 20 прилётов было также зафиксировано в Рыльском районе Курской области. В ходе обстрела никто не пострадал. Повреждения получили сети электроснабжения.