Разрушены дом и постройки: подробности сегодняшнего обстрела Белгородской области

Сегодня утром ВСУ открыли огонь по Шебекинскому и Грайворонскому горокругам. Вчера под обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга — предупреждения разослали в МЧС. Позже Гладков сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.