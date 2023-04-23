Разрушены дом и постройки: подробности сегодняшнего обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Вячеслав Гладков подтвердил информацию о сегодняшнем воскресном обстреле двух сёл в Белгородской области. По его данным:
На данный момент оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход, заверил губернатор.
Сегодня утром ВСУ открыли огонь по Шебекинскому и Грайворонскому горокругам. Вчера под обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга — предупреждения разослали в МЧС. Позже Гладков сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.