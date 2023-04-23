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Разрушены дом и постройки: подробности сегодняшнего обстрела Белгородской области

23 апреля 2023, 09:37
Фото: 1MI
Обстрел, архивное фото

Дом и несколько построек разрушены после воскресного обстрела Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности сегодняшнего обстрела сел Муром и Сподарюшино в Белгородской области.
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Обстрел

Вячеслав Гладков подтвердил информацию о сегодняшнем воскресном обстреле двух сёл в Белгородской области. По его данным:

  • В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки;
  • в Шебекинском горокруге под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения;
  • пострадавших нет.

На данный момент оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход, заверил губернатор.

Сегодня утром ВСУ открыли огонь по Шебекинскому и Грайворонскому горокругам. Вчера под обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга — предупреждения разослали в МЧС. Позже Гладков сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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