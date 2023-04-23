Приграничное село попало под обстрел на Красную горку в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Сообщения об обстреле разослали белгородцам. Жителей села Муром просят спуститься в подвалы и занять укрытие.
Напомним, что сегодня православные празднуют Красную горку — первое воскресение после Пасхи.
Вчера под обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга — предупреждения разослали в МЧС. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Тем не менее, повреждены были линии электропередачи. Аварийные службы выезжали на место, чтобы устранить последствия прилётов.
А 22 апреля под обстрел также попал Рыльский район Курской области. Соседям досталось сильно — было зафиксировано больше 20 прилётов по территории. Тем не менее, жертв и разрушений не было.