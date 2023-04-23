Гладков рассказал о повторном обстреле белгородского села Муром

Сегодня Шебекинский горокруг попал под обстрел — пострадало село Муром. Один из снарядов повредил там забор частного домовладения. Также из-за сегодняшних воскресных действий ВСУ в Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушены дом и хозяйственные постройки.