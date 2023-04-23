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Гладков рассказал о повторном обстреле белгородского села Муром

23 апреля 2023, 11:13
Фото: Вячеслав Гладков / Telegram
По данным губернатора, есть разрушения. Пострадавших при этом нет.

Как сообщил Вячеслав Гладков, при повторном обстреле Мурома пострадавших нет. Но есть разрушения в трёх частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы.

Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается.
Вячеслав Гладков
Фото: Вячеслав Гладков / Telegram

Сегодня Шебекинский горокруг попал под обстрел — пострадало село Муром. Один из снарядов повредил там забор частного домовладения. Также из-за сегодняшних воскресных действий ВСУ в Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушены дом и хозяйственные постройки. 

Под огонь ВСУ попал также посёлок Красное Шебекинского горокруга.

На данный момент оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход, заверил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

Вчера под обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга — предупреждения разослали в МЧС. Позже Гладков сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Третье по счёту село обстреляли за воскресенье в Белгородской области
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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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