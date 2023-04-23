Гладков рассказал о повторном обстреле белгородского села Муром

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Как сообщил Вячеслав Гладков, при повторном обстреле Мурома пострадавших нет. Но есть разрушения в трёх частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы.
Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается.
Вячеслав Гладков
Сегодня Шебекинский горокруг попал под обстрел — пострадало село Муром. Один из снарядов повредил там забор частного домовладения. Также из-за сегодняшних воскресных действий ВСУ в Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушены дом и хозяйственные постройки.
Под огонь ВСУ попал также посёлок Красное Шебекинского горокруга.
На данный момент оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход, заверил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Вчера под обстрел попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга — предупреждения разослали в МЧС. Позже Гладков сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.