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В Белгородской области прошёл первый этап проекта предотвращения детской преступности

31 марта 2023, 11:15
Фото: ООО «УЦ «Белинфоналог»
В Белгородской области в 2021 году рост преступности среди несовершеннолетних составил 24,8% (с 165 до 206). Большая доля этих преступлений связана с воровством.

Кроме этого, количество преступлений, совершенных в адрес детей и подростков, выросло почти вдвое. По итогам 11 месяцев 2021 года на территории нашей области было зарегистрировано 637 преступлений в адрес несовершеннолетних, что на 50,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Губернатором Белгородской области В. В. Гладковым была утверждена программа, которая стала пилотным проектом для Белгородчины. Основная цель — создать и провести комплекс мероприятий по работе с детьми и подростками, участниками которого являются:

  • министерство образования Белгородской области;
  • министерство здравоохранения Белгородской области;
  • министерство социально защиты Белгородской области;
  • министерство спорта Белгородской области;
  • комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белгородской области;
  • УВД РФ по Белгородской области (по согласованию);
  • СУ СК РФ по Белгородской области (по согласованию);
  • управление по труду и занятости населения по Белгородской области;
  • департамент молодежной политики области;
  • областные организации дополнительного образования детей, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации Белгородской области;
  • органы местного самоуправления;
  • комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Белгородской области.

Программа включает в себя комплекс мероприятий по стабилизации ситуации, связанной с ростом преступности среди несовершеннолетних и в отношении них, гибелью детей и подростков от внешних причин на территории Белгородской области на 2022-24 гг.

Среди задач этой программы — формирование единой электронной базы данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных видах профилактического учета для:

  • оперативного обмена информацией;
  • представления информации о проведенной индивидуальной профилактической работе в электронном виде;
  • контроля исполнения решений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и др.

Для того, чтобы все участники получили доступ к автоматизированной информационной системе (АИС) и работали над формированием и ведением регионального банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, необходимо было подготовить рабочие места в соответствие с техническими требованиями.

Дмитрий Корнев, руководитель отдела защиты информации компании «БелИнфоНалог»

Для того, чтобы внедрить какую-либо автоматизированную систему для обмена данными, а речь идет о персональных данных граждан, необходимо выполнить мероприятия по обеспечению информационной безопасности, оснастив рабочие места сотрудников средствами защиты информации. Это не только антивирусное программное обеспечение, но и средства защиты от несанкционированного доступа, а также средства криптографической защиты информации. Для работы в региональной АИС учета несовершеннолетних мы применяли в качестве средства защиты каналов связи решение на базе технологии ViPNet. С ним мы работаем давно, реализовали сотни проектов разного объема и сложности.

Согласно рекомендуемым техническим требованиям, АИС должна быть установлена на рабочее место с операционной системой Astra Linux Common Edition (это российская операционная система - альтернатива Microsoft Windows). Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 к госзакупкам с целью приобретения программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд допускаются только программные продукты, внесенные в Реестр отечественного ПО.

Реализацию проекта по внедрению АИС взяла на себя компания «БелИнфоНалог». На январь 2023 года в системе начали работу 28 учреждений среднего профессионального образования, 6 управлений образования, 27 школ и 17 учреждений социального обслуживания населения. У всех участников эксперимента организованы рабочие места, настроена операционная система и прикладное программное обеспечение. Проведенные мероприятия подтверждают соответствие требованиям законодательства РФ в части обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных.

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#Белгородская область#БелИнфоНалог#Артем Черненко
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