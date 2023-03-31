В Белгородской области прошёл первый этап проекта предотвращения детской преступности

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Кроме этого, количество преступлений, совершенных в адрес детей и подростков, выросло почти вдвое. По итогам 11 месяцев 2021 года на территории нашей области было зарегистрировано 637 преступлений в адрес несовершеннолетних, что на 50,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Губернатором Белгородской области В. В. Гладковым была утверждена программа, которая стала пилотным проектом для Белгородчины. Основная цель — создать и провести комплекс мероприятий по работе с детьми и подростками, участниками которого являются:
Программа включает в себя комплекс мероприятий по стабилизации ситуации, связанной с ростом преступности среди несовершеннолетних и в отношении них, гибелью детей и подростков от внешних причин на территории Белгородской области на 2022-24 гг.
Среди задач этой программы — формирование единой электронной базы данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных видах профилактического учета для:
Для того, чтобы все участники получили доступ к автоматизированной информационной системе (АИС) и работали над формированием и ведением регионального банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, необходимо было подготовить рабочие места в соответствие с техническими требованиями.
Дмитрий Корнев, руководитель отдела защиты информации компании «БелИнфоНалог»
Для того, чтобы внедрить какую-либо автоматизированную систему для обмена данными, а речь идет о персональных данных граждан, необходимо выполнить мероприятия по обеспечению информационной безопасности, оснастив рабочие места сотрудников средствами защиты информации. Это не только антивирусное программное обеспечение, но и средства защиты от несанкционированного доступа, а также средства криптографической защиты информации. Для работы в региональной АИС учета несовершеннолетних мы применяли в качестве средства защиты каналов связи решение на базе технологии ViPNet. С ним мы работаем давно, реализовали сотни проектов разного объема и сложности.
Согласно рекомендуемым техническим требованиям, АИС должна быть установлена на рабочее место с операционной системой Astra Linux Common Edition (это российская операционная система - альтернатива Microsoft Windows). Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 к госзакупкам с целью приобретения программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд допускаются только программные продукты, внесенные в Реестр отечественного ПО.
Реализацию проекта по внедрению АИС взяла на себя компания «БелИнфоНалог». На январь 2023 года в системе начали работу 28 учреждений среднего профессионального образования, 6 управлений образования, 27 школ и 17 учреждений социального обслуживания населения. У всех участников эксперимента организованы рабочие места, настроена операционная система и прикладное программное обеспечение. Проведенные мероприятия подтверждают соответствие требованиям законодательства РФ в части обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных.
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