В Белгородской области прошёл первый этап проекта предотвращения детской преступности

Кроме этого, количество преступлений, совершенных в адрес детей и подростков, выросло почти вдвое. По итогам 11 месяцев 2021 года на территории нашей области было зарегистрировано 637 преступлений в адрес несовершеннолетних, что на 50,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.