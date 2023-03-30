Денис Сафин проинформировал о программах поддержки сотрудников

Гендиректор обратил внимание на тот факт, что завод в Новотроицке представляет собой градообразующее предприятие. Именно поэтому на нем лежит ответственность за качество жизни населения города. В штате комбината работают свыше девяти тысяч сотрудников. Приоритетные задачи руководства на обозримую перспективу - создать для них безопасные и комфортные условия труда наряду с сохранением достойных зарплат.