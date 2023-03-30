Денис Сафин проинформировал о программах поддержки сотрудников

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
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Updated Сегодня, 14:18
Так, специалисты «Уральской Стали» активно ведут разработку рассчитанной на пять лет инвестиционной программы, которая коснется и промышленной площадки, и городской среды. Сафин сообщил, что ее стоимость оценивается в 100 миллиардов рублей, пишет 56orb.ru.
Гендиректор обратил внимание на тот факт, что завод в Новотроицке представляет собой градообразующее предприятие. Именно поэтому на нем лежит ответственность за качество жизни населения города. В штате комбината работают свыше девяти тысяч сотрудников. Приоритетные задачи руководства на обозримую перспективу - создать для них безопасные и комфортные условия труда наряду с сохранением достойных зарплат.
«На сегодняшний день средний заработок металлургов комбината заметно выше среднемесячного дохода в регионе. Безусловно, мы обеспечиваем все социальные выплаты, компенсации и льготы нашим сотрудникам, включая выплаты по уходу за детьми до трех лет, многодетным семьям и детям-инвалидам, - отметил Сафин. - Отдельные выплаты предусмотрены, например, в случае юбилея, действует целый ряд социальных программ».
По словам руководителя «Уральской Стали», в прошлом году в производство и социальные проекты было вложено свыше двух миллиардов рублей. Сумму в 200 миллионов выделили на поддержку реализуемых в Новотроицке социальных проектов. На оздоровительные программы для работников и их родственников направили свыше 140 миллионов.
«Уральская Сталь» внедряет программу, направленную на повышение квалификации сотрудников. Они имеют возможность получать высшее образование в НИТУ НФ МИСИС, продолжая трудиться на производстве. Комбинат обеспечивает компенсацию до 50 процентов стоимости обучения своих сотрудников. Учебный центр предприятия и иные образовательные центры предлагают, в свою очередь, курсы повышения квалификации.
Приходящие на стажировку выпускники колледжей могут рассчитывать на материальную поддержку. Кроме того, им гарантируют трудоустройство.
Руководство «Уральской Стали» оказывает помощь учреждениям образования для детей, активно участвует в строительстве и ремонте спортивных, культурных и медицинских объектов. Комбинат систематически выступает в качестве организатора различных культурно-массовых мероприятий в Новотроицке. Предприятие регулярно помогает людям, попадающим в сложные жизненные ситуации.
Работающий в составе холдинга Загорский трубный завод также активно занимается благотворительной деятельностью, уделяет много внимания таким темам, как спорт и здоровый образ жизни.
Одно из приоритетных направлений работы руководства предприятий – экология. За минувший год новотроицкий комбинат потратил около 300 миллионов рублей на организацию мероприятий экологического характера. Над повышением экологической безопасности производства работают все сотрудники. Создан замкнутый цикл водоснабжения, а утилизация отходов ежегодно достигает отметки в полтора миллиона тонн.
Экологические и социальные программы в перспективе намерены развивать. Благодаря разработке пятилетнего плана расширятся производственные мощности, а также увеличится ассортимент продукции. Помимо этого, улучшатся условия труда работников и снизится вредное воздействие на окружающую среду, подытожил Сафин.