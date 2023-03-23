Воробьев объяснил, почему "Металлург" всухую проиграл "Авангарду" в серии

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу лиги.
По словам наставника уральской команды, его игроки так и не услышали требования тренерского штаба, предупреждавшего об опасности соперника при игре на пятаке.
Кроме того, Воробьев отметил, что постоянно пытался улучшить игру своих подопечных в большинстве, однако сказался провал в этом компоненте в первых двух матчах.
Добавим, что полуфинал Востока между "Металлургом" и "Авангардом" завершился со счетом 4-0 в пользу омичей, которые в третий раз за последние пять лет вышел в финал конференции. А "Магнитка" впервые в своей истории проиграла серию всухую в плей-офф Кубка Гагарина.