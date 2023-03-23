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Published Сегодня, 20:03

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Воробьев объяснил, почему "Металлург" всухую проиграл "Авангарду" в серии

23 марта 2023, 20:03
Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев подвел итоги серии плей-офф КХЛ, в котором его клуб уступил "Авангарду".

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу лиги.

По словам наставника уральской команды, его игроки так и не услышали требования тренерского штаба, предупреждавшего об опасности соперника при игре на пятаке.

Кроме того, Воробьев отметил, что постоянно пытался улучшить игру своих подопечных в большинстве, однако сказался провал в этом компоненте в первых двух матчах.

Добавим, что полуфинал Востока между "Металлургом" и "Авангардом" завершился со счетом 4-0 в пользу омичей, которые в третий раз за последние пять лет вышел в финал конференции. А "Магнитка" впервые в своей истории проиграла серию всухую в плей-офф Кубка Гагарина.

#Спорт
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