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Posted Вчера, 20:03

Published Вчера, 20:03

Modified Вчера, 20:04

Updated Вчера, 20:04

Ферстаппен признался, что испытывал проблемы с болидом и в гонке

Вчера, 20:03
Двукратный чемпион "королевских гонок" Макс Ферстаппен, выступающий в команде "Ред Булл", пожаловался на поведение своей машины во время воскресной гонки в Джидде в рамках Гран-при Саудовской Аравии.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на иностранные СМИ.

По его словам, проблемы болида были похожи на те, которые он испытывал в субботней квалификации. Там Макс занял только 15-е место, поскольку не смог пробиться в третий сегмент. Гонку нидерландец завершил на второй позиции, сумев отыграть 13 позиций.

Ферстаппен прервал многолетнюю гегемонию Льюиса Хэмилтона, остановив того в шаге от рекорда по количеству чемпионских титулов. Пилот "Ред Булла" становился победителем общего зачета на протяжении двух лет подряд.

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