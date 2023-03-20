Ферстаппен признался, что испытывал проблемы с болидом и в гонке

По его словам, проблемы болида были похожи на те, которые он испытывал в субботней квалификации. Там Макс занял только 15-е место, поскольку не смог пробиться в третий сегмент. Гонку нидерландец завершил на второй позиции, сумев отыграть 13 позиций.