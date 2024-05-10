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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

белгородцы танцуют перед объявлением ракетной опасности

Смелые люди: белгородцы устроили танцы в парке Победы перед ракетной опасностью

10 мая 2024, 16:31
Фото: Bel.ru
белгородцы танцуют перед объявлением ракетной опасности

Белгородцы танцевали, когда ВСУ в очередной раз атаковали город

В пятницу, 10 мая, в Белгороде и районе объявляли ракетную опасность уже пять раз. Но жители города всё равно стремились получить удовольствие от праздничных выходных. В том числе — с помощью танцев в парке Победы.

Читатели Бел.Ру поделились интересными видео из парка Победы в Белгороде. Там звучала музыка, и около двух десятков горожан по старой традиции устроили танцы возле сцены.

Вскоре объявили ракетную опасность, в небе над городом раздались взрывы — ПВО сбивала воздушные цели. Танцующим пришлось прятаться в модульном укрытии, которое установили неподалёку.

Война — войной, а простых человеческих радостей тоже хочется. Особенно в майские праздничные выходные. И ни аномально низкая для этих дней температура, ни атаки ВСУ не являются причинами, чтобы эти радости не получать. Лишний раз убеждаемся, что белгородцы — очень смелые люди.

белгородцы танцуют перед объявлением ракетной опасности
Видео: Bel.ru
белгородцы танцуют перед объявлением ракетной опасности
Видео: Bel.ru
В Белгороде снова прозвучали взрывы, в небе видны следы от работы ПВО
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