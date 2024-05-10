Смелые люди: белгородцы устроили танцы в парке Победы перед ракетной опасностью

Война — войной, а простых человеческих радостей тоже хочется. Особенно в майские праздничные выходные. И ни аномально низкая для этих дней температура, ни атаки ВСУ не являются причинами, чтобы эти радости не получать. Лишний раз убеждаемся, что белгородцы — очень смелые люди.