Белгородская Ипотечная корпорация переедет в новый офис

С 1 февраля БИК будет работать в новом комфортабельном офисе в здании МФЦ по адресу: проспект Славы, 25. Для удобства застройщиков и партнеров контактный номер остался прежним.



Посетить БИК возможно с 9:00–13:00 и с 14:00–18:00 по адресу: проспект Славы, 25 (вход справа от МФЦ — первый этаж)



Напоминаем, что отдел продаж и отдел ипотечного кредитования находятся по адресу: ул. Князя Трубецкого, 28