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Posted 1 марта 2023,, 07:23

Published 1 марта 2023,, 07:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Белгородская Ипотечная корпорация переедет в новый офис

Белгородская Ипотечная корпорация переедет в новый офис

1 марта 2023, 07:23
Оператор жилищных программ Белгородской области сменил свой адрес.

С 1 февраля БИК будет работать в новом комфортабельном офисе в здании МФЦ по адресу: проспект Славы, 25. Для удобства застройщиков и партнеров контактный номер остался прежним.

Посетить БИК возможно с 9:00–13:00 и с 14:00–18:00 по адресу: проспект Славы, 25 (вход справа от МФЦ — первый этаж)

Напоминаем, что отдел продаж и отдел ипотечного кредитования находятся по адресу: ул. Князя Трубецкого, 28

#Общество#Белгородская область#Артем Черненко
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