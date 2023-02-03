VK Реклама запускает новые инструменты для роста продаж в соцсетях

«У продвижения в соцсетях есть особенность. Каждый вложенный рубль возвращается не только в виде новых пользователей и клиентов, но и работает на долгосрочный результат. Пользователь, который пришел в сообщество с рекламы и подписался на него, покупает товары или услуги повторно, реагирует на посты и делиться ими с друзьями, — комментирует Станислав Бонбин, директор по продукту, рекламные технологии VK. — В VK Рекламе работают качественно новые технологии. Их задача — принести авторам и бизнесу как можно больше целевых действий от пользователей при меньших затратах. Постепенно мы объединяем все ключевые рекламные инструменты на новой платформе и перестаем поддерживать неактуальные. VK Реклама становится главным центром для продвижения любого бизнеса и контента на проектах VK и в рекламной сети».



При продвижении сообщества можно выбрать одну из четырех целей, которую необходимо достичь:

● привлечь новых подписчиков,

● получить сообщения от пользователей соцсети,

● увеличить количество лайков и комментариев к постам,

● продать больше товаров и услуг.