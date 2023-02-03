РЭО профинансирует строительство в Подмосковье МПК на 6,1 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Средства на реализацию данных проектов в размере 6,1 миллиарда рублей выделит Российский экологический оператор. Финансирование будет осуществляться через предоставление льготных займов из средств облигационных выпусков РЭО.
Издание newsnn.ru пишет, что в Московской области введут в эксплуатацию вторые очереди комплексов «МПК Коломенский», «МПК Каширский» и «Сергиево-Посадский МПК». По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, каждый из этих объектов будет дополнительно к существующим мощностям обрабатывать в год шестьсот тысяч тонн отходов. Из них по триста тысяч тонн ТКО будет отправляться на утилизацию. Таким образом, будут достигнуты национальные цели по снижению на 50% объемов захоронения отходов на полигонах и 100%-ной обработке отходов в 2030 году. Проект реализуется в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.
На финансирование этих проектов Российский экологический оператор направит 6,1 миллиарда рублей в форме льготных займов за счет средств облигационных выпусков компании. Данную меру поддержки в прошлом году одобрило Правительство Российской Федерации.
Буцаев отметил, что субсидирование купонного дохода по облигациям Российского экологического оператора позволит сохранить требуемую рыночную доходность для покупателей облигаций и снизить стоимость финансирования для инвесторов. Это, в свою очередь, даст возможность сдерживать рост тарифов.
Проекты будут реализовать ООО «МПК Коломенский», ООО «МПК Каширский» и ООО «Сергиево-Посадский МПК», которые входят в группу компаний «РТ-Инвест», являющуюся крупнейшим партнером биржи вторичных материальных ресурсов Российского экологического оператора.
Ранее РЭО сообщал о финансировании строительства в Московской области объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 5,2 миллиарда рублей. Однако изменились объемы инвестиций, и условия пересмотрели: было принято решение об использовании другой меры поддержки - через льготный заем за счет выпуска ценных бумаг на бирже. До этого планировалось финансировать строительство объектов за счет приобретения облигаций согласно постановлению Правительства РФ № 1727.