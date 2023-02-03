РЭО профинансирует строительство в Подмосковье МПК на 6,1 млрд рублей

Издание newsnn.ru пишет, что в Московской области введут в эксплуатацию вторые очереди комплексов «МПК Коломенский», «МПК Каширский» и «Сергиево-Посадский МПК». По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, каждый из этих объектов будет дополнительно к существующим мощностям обрабатывать в год шестьсот тысяч тонн отходов. Из них по триста тысяч тонн ТКО будет отправляться на утилизацию. Таким образом, будут достигнуты национальные цели по снижению на 50% объемов захоронения отходов на полигонах и 100%-ной обработке отходов в 2030 году. Проект реализуется в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.