"Интеррос" поддержал исследование цифровой грамотности жителей РФ

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Как пишет ko.ru, итоги проведенного опроса показали наибольшую готовность жителей Российской Федерации к цифровой трансформации в покупках и платежах. При этом семьдесят процентов респондентов выразили готовность полностью перейти на онлайн-оплату товаров и услуг.
В среднем россияне оценивают свой уровень знаний о цифровых правах на 2,4 балла из пяти возможных. Наибольшие показатели в этом были отмечены у мужчин, возраст которых меньше тридцати шести лет. Около восьмидесяти процентов респондентов заявили о своем желании повысить уровень грамотности в сфере цифровых прав. При этом они указали, что используют для получения информации научно-популярные статьи, комментарии специалистов и средства массовой информации в интернете.
Сорок один процент участников опроса заявили, что получают информацию о цифровых правах и цифровых финансовых активов от друзей, знакомых и родственников. По тридцати одному проценту респондентов отметили источники в интернете и профессиональные сообщества.
При этом разница между цифровыми финансовыми активами и криптовалютой остается не до конца понятной жителям России. Так, различают их только двадцать процентов опрошенных граждан. Тридцать семь процентов респондентов не имеют четкого представления о разнице между криптовалютой и цифровыми финансовыми активами, и сорок процентов вообще не понимают разницы между ними.
Руководитель “Атомайз” (входит в Группу “Интеррос”) Екатерина Фроловичева прокомментировала проведенный опрос. Она отметила, что участники рынка должны брать на себя образовательную функцию. Как первый оператор цифровых финансовых активов, “Атомайз” видит свою роль в формировании рынка ЦФА.
Отмечается, что в ноябре 2022 года к проведению форума Finopolis «Атомайз» представил PlayBook «Цифровые финансовые активы: инструкция по применению». В книге указана карта цифровых прав, есть чек-листы для эмитентов, инвесторов и партнеров, а также рекомендации по бухгалтерскому и налоговому учету цифровых финансовых активов.