"Интеррос" поддержал исследование цифровой грамотности жителей РФ

В среднем россияне оценивают свой уровень знаний о цифровых правах на 2,4 балла из пяти возможных. Наибольшие показатели в этом были отмечены у мужчин, возраст которых меньше тридцати шести лет. Около восьмидесяти процентов респондентов заявили о своем желании повысить уровень грамотности в сфере цифровых прав. При этом они указали, что используют для получения информации научно-популярные статьи, комментарии специалистов и средства массовой информации в интернете.