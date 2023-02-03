Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

"Интеррос" поддержал исследование цифровой грамотности жителей РФ

Сегодня, 14:17
Финансовый университет при Правительстве России провел опрос для определения уровня осведомленности россиян о цифровых правах и их отношения к цифровым услугам. Научный проект “Ломоносов” принял участие в проведении опроса при поддержке Группы “Интеррос”.

Как пишет ko.ru, итоги проведенного опроса показали наибольшую готовность жителей Российской Федерации к цифровой трансформации в покупках и платежах. При этом семьдесят процентов респондентов выразили готовность полностью перейти на онлайн-оплату товаров и услуг.

В среднем россияне оценивают свой уровень знаний о цифровых правах на 2,4 балла из пяти возможных. Наибольшие показатели в этом были отмечены у мужчин, возраст которых меньше тридцати шести лет. Около восьмидесяти процентов респондентов заявили о своем желании повысить уровень грамотности в сфере цифровых прав. При этом они указали, что используют для получения информации научно-популярные статьи, комментарии специалистов и средства массовой информации в интернете.

Сорок один процент участников опроса заявили, что получают информацию о цифровых правах и цифровых финансовых активов от друзей, знакомых и родственников. По тридцати одному проценту респондентов отметили источники в интернете и профессиональные сообщества.

При этом разница между цифровыми финансовыми активами и криптовалютой остается не до конца понятной жителям России. Так, различают их только двадцать процентов опрошенных граждан. Тридцать семь процентов респондентов не имеют четкого представления о разнице между криптовалютой и цифровыми финансовыми активами, и сорок процентов вообще не понимают разницы между ними.

Руководитель “Атомайз” (входит в Группу “Интеррос”) Екатерина Фроловичева прокомментировала проведенный опрос. Она отметила, что участники рынка должны брать на себя образовательную функцию. Как первый оператор цифровых финансовых активов, “Атомайз” видит свою роль в формировании рынка ЦФА.

Отмечается, что в ноябре 2022 года к проведению форума Finopolis «Атомайз» представил PlayBook «Цифровые финансовые активы: инструкция по применению». В книге указана карта цифровых прав, есть чек-листы для эмитентов, инвесторов и партнеров, а также рекомендации по бухгалтерскому и налоговому учету цифровых финансовых активов.

Подпишитесь
Белгород засыпает снегом: видео
Сегодня, 09:58
У «Мосфильма» были планы на бывший сахарный завод под Белгородом до начала СВО
Сегодня, 08:10
По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением
Сегодня, 06:52
Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом
Сегодня, 14:53
Из-за сильного снегопада в Белгороде произошло 20 ДТП
Сегодня, 12:29
Чиновник Росимущества в Белгороде попал под уголовное дело за превышение полномочий
Сегодня, 11:50