Новый филиал ARMTEK!

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:53
На складе площадью более 1600 метров представлен широкий ассортимент автозапчастей на легковые и грузовые автомобили, а также аккумуляторы, автохимия, автоэлектрика, инструменты и автоаксессуары.
В будние дни для корпоративных клиентов организована четырехразовая доставка запасных частей по городу и одна доставка по области практически во все районные центры. Автомобили Армтек выезжают к клиентам шесть дней в неделю, а ближайшая цель — это ежедневная доставка запасных частей по городу и области.
Квалифицированные специалисты Армтек с удовольствием подберут все необходимое для вашего автомобиля, расскажут о новинках и акциях.
Для получения консультации звоните на номер +7-22.40.4722-80, *7600 или пишите на [email protected]
Ждем вас по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, пн-пт — 09:00 до 18:00, сб — 09:00–15:00, вс — выходной.
Весь январь по кодовому слову «Белгород» памятные сувениры в честь открытия!
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