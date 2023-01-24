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Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Новый филиал ARMTEK!

Сегодня, 09:00
Фото: ARMTEK
В ноябре 2022 в Белгороде открылся новый филиал федеральной сети ARMTEK увеличенного формата!

На складе площадью более 1600 метров представлен широкий ассортимент автозапчастей на легковые и грузовые автомобили, а также аккумуляторы, автохимия, автоэлектрика, инструменты и автоаксессуары.

В будние дни для корпоративных клиентов организована четырехразовая доставка запасных частей по городу и одна доставка по области практически во все районные центры. Автомобили Армтек выезжают к клиентам шесть дней в неделю, а ближайшая цель — это ежедневная доставка запасных частей по городу и области.

Квалифицированные специалисты Армтек с удовольствием подберут все необходимое для вашего автомобиля, расскажут о новинках и акциях.

Для получения консультации звоните на номер +7-22.40.4722-80, *7600 или пишите на [email protected]

Ждем вас по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, пн-пт — 09:00 до 18:00, сб — 09:00–15:00, вс — выходной.

Весь январь по кодовому слову «Белгород» памятные сувениры в честь открытия!

Реклама. armtek.ru

#Артем Черненко#Армтек#Общество#Белгородская область
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