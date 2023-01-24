Новый филиал ARMTEK!

В будние дни для корпоративных клиентов организована четырехразовая доставка запасных частей по городу и одна доставка по области практически во все районные центры. Автомобили Армтек выезжают к клиентам шесть дней в неделю, а ближайшая цель — это ежедневная доставка запасных частей по городу и области.