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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

В Курской области ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината

Сегодня, 08:17
Фото: Bel.ru
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Сюжет
Обстрел

Сегодня утром, 21 января, в посёлке Тёткино Курской области ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. Пострадавших и существенных повреждений нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Напомним, что 8 января в посёлок Тёткино со стороны Украины было как минимум десять прилётов. Без света временно остались два населённых пункта — Тёткино и село Попово-Лежачи.

20 января под обстрел попало село Карабаново в Валуйском горокруге. В результате происшествия один дом был разрушен полностью, ещё в трёх выбило окна. Также повреждения получил автомобиль. Пострадавших нет.

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#Происшествия#Обстрел#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел ВСУ#Алина Харина
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