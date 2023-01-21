В Курской области ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
Сегодня утром, 21 января, в посёлке Тёткино Курской области ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. Пострадавших и существенных повреждений нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Напомним, что 8 января в посёлок Тёткино со стороны Украины было как минимум десять прилётов. Без света временно остались два населённых пункта — Тёткино и село Попово-Лежачи.
20 января под обстрел попало село Карабаново в Валуйском горокруге. В результате происшествия один дом был разрушен полностью, ещё в трёх выбило окна. Также повреждения получил автомобиль. Пострадавших нет.