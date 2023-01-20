Последствия обстрела белгородского села и непризнание вины за канализацию: итоги дня

Валуйский горокруг в очередной раз попал под огонь ВСУ, но обошлось без пострадавших, БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом, а в регионе тем временем за год закрылось почти 2,5 тыс. предприятий.

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