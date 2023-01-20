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Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

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Последствия обстрела белгородского села и непризнание вины за канализацию: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Валуйский горокруг в очередной раз попал под огонь ВСУ, но обошлось без пострадавших, БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом, а в регионе тем временем за год закрылось почти 2,5 тыс. предприятий.

Очередные обстрелы

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки на село Карабаново в Валуйском горокруге 20 января. Из мирных жителей никто не пострадал, однако не обошлось без разрушений.

По данным главы региона, снаряд попал в частный дом. После этого начался пожар. Домовладение разрушено полностью. Пострадали ещё три дома — в них выбило окна. Также повреждения получил один автомобиль.

Разрушенный дом, выбитые окна, повреждённое авто: Гладков уточнил результаты обстрела
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Непризнание вины

Белгородская ипотечная корпорация отказывается брать ответственность за проблемы с канализацией в Стрелецком-23А. На поле около жилых домов месяц вытекают канализационные стоки. Причём подобная ситуация происходит не первый раз. Губернатор Вячеслав Гладков обвиняет в происходящем БИК.

В организации с этим не согласны. Там объяснили, что объём очистных сооружений определялся проектом, который разрабатывали на основании технических условий, выданных водоканалом. В компании также добавили, что новый проект может разработать именно водоканал.

Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
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Закрытие предприятий

В 2022 году в Белгородской области закрылось порядка 2,5 тыс. предприятий. При этом открыли в минувшем году открылся 1461 бизнес. Показатель открытых предприятий от числа закрытых составил 59%.

Похожая ситуация складывается в Центральном Черноземье в целом. В частности, в Тамбовской области закрыли 1021 предприятие, в то время как открыли всего 492. Показатель составил 48,6%. Неплохой результат по макрорегиону показала Липецкая область с показателем в 83,2%.

В Белгородской области за год закрыли 2,5 тыс. предприятий
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