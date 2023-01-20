Последствия обстрела белгородского села и непризнание вины за канализацию: итоги дня

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Очередные обстрелы
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки на село Карабаново в Валуйском горокруге 20 января. Из мирных жителей никто не пострадал, однако не обошлось без разрушений.
По данным главы региона, снаряд попал в частный дом. После этого начался пожар. Домовладение разрушено полностью. Пострадали ещё три дома — в них выбило окна. Также повреждения получил один автомобиль.
Непризнание вины
Белгородская ипотечная корпорация отказывается брать ответственность за проблемы с канализацией в Стрелецком-23А. На поле около жилых домов месяц вытекают канализационные стоки. Причём подобная ситуация происходит не первый раз. Губернатор Вячеслав Гладков обвиняет в происходящем БИК.
В организации с этим не согласны. Там объяснили, что объём очистных сооружений определялся проектом, который разрабатывали на основании технических условий, выданных водоканалом. В компании также добавили, что новый проект может разработать именно водоканал.
Закрытие предприятий
В 2022 году в Белгородской области закрылось порядка 2,5 тыс. предприятий. При этом открыли в минувшем году открылся 1461 бизнес. Показатель открытых предприятий от числа закрытых составил 59%.
Похожая ситуация складывается в Центральном Черноземье в целом. В частности, в Тамбовской области закрыли 1021 предприятие, в то время как открыли всего 492. Показатель составил 48,6%. Неплохой результат по макрорегиону показала Липецкая область с показателем в 83,2%.