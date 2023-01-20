Белгородцам предложили прятаться от обстрелов в частном подвале

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
В ходе прямого эфира 20 января местная жительница спросила мэра Белгорода Валентина Демидова, когда же освободят от стройматериалов подвал на бульваре Юности, 10, где жители должны прятаться от обстрелов.
Приезжал представитель ГОЧС с начальником управы № 7, составили договор. Прошло уже три недели, вопрос открыт.
Жительница Белгорода
Валентин Демидов ответил, что подвал в доме № 10 по бульвару Юности находится в частной собственности. Но его владелец разрешил использовать помещение в качестве укрытия при необходимости и предоставил в него доступ. Площадь там довольно большая — около 400 м².
Хозяин несет ответственность за содержание и техническое состояние подвала. Сейчас в помещении находятся принадлежащие собственнику оборудование и стройматериалы, но они не помешают. Как мне доложили, подвал достаточно просторный.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также градоначальник напомнил о том, что власти создали на «Яндекс.картах» интерактивную карту укрытий. Воспользоваться ею может каждый, независимо от места прописки и проживания. Также по городу создана система указателей, которые облегчают горожанам поиск временных убежищ.
В декабре карта укрытий в Белгороде стала доступна в офлайн-режиме, её сделали на базе приложения 2GIS. В конце года на нее нанесли 802 объекта.
Ранее в мэрии рассказали о разнице между бомбоубежищем и укрытием. Бомбоубежища предназначены для обеспечения работы стратегически важных предприятий в случае возникновения ЧС. Их адреса засекречены. Адреса временных укрытий обнародованы, также обеспечен доступ в них живущих поблизости людей.