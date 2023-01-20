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Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Под Валуйками разнорабочие попали под обстрел

Сегодня, 17:44
Фото: 1MI
Мужчины рыли окопы. Их быстро вывезли с места происшествия, никто не пострадал, рассказали «Осторожно, новости».
Сюжет
СВО

19 января в Белгородской области было громко. В частности, мы писали об обстрелах шести населённых пунктов за день в Шебекинском округе. Также было известно об обстреле села Долгое в Валуйском горокруге. Сегодня telegram-канал «Осторожно, новости» сообщили ещё об одном происшествии под Валуйками. На канале утверждают, что это произошло также вчера — 19 января.

Так, в 5 км от границы разнорабочие рыли окопы за 400 рублей в час.  В это время начался сильный обстрел. По предварительной информации, никто не пострадал. Работодатель вывез мужчин в безопасное место и сказал, что нужно переждать несколько дней перед тем, как возобновить работы. Среди попавших под обстрел были жители Белгородской и Курской областей, которые откликнулись на предложение о работе в соцсетях. Официальной информации не поступало.

Белгородским рабочим не заплатили зарплату за утепление окопов
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#Алина Харина#Происшествия#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Обстрел ВСУ#Окопы#Граница
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