Под Валуйками разнорабочие попали под обстрел

Так, в 5 км от границы разнорабочие рыли окопы за 400 рублей в час. В это время начался сильный обстрел. По предварительной информации, никто не пострадал. Работодатель вывез мужчин в безопасное место и сказал, что нужно переждать несколько дней перед тем, как возобновить работы. Среди попавших под обстрел были жители Белгородской и Курской областей, которые откликнулись на предложение о работе в соцсетях. Официальной информации не поступало.