Приграничье Курской области вновь обстреляли

Сегодня в посёлок Тёткино Глушковского района со стороны Украины было как минимум десять прилётов. Два населённых пункта временно остались без света: посёлокТёткино и прилегающее село Попово-Лежачи. По информации курского губернатор Роман Старовойт, пострадавших нет, повреждений в жилом секторе — тоже.
Ремонтные бригады уже на месте, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Напомним, в Белгородской области 8 января также было неспокойно. Днём под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Никто из мирных жителей не пострадал.