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Приграничье Курской области вновь обстреляли

Сегодня, 16:03
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Два населённых пункта временно остались обесточены, сообщил губернатор Роман Старовойт.
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Обстрел

Сегодня в посёлок Тёткино Глушковского района со стороны Украины было как минимум десять прилётов. Два населённых пункта временно остались без света: посёлокТёткино и прилегающее село Попово-Лежачи. По информации курского губернатор Роман Старовойт, пострадавших нет, повреждений в жилом секторе — тоже.

Ремонтные бригады уже на месте, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Напомним, в Белгородской области 8 января также было неспокойно. Днём под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Никто из мирных жителей не пострадал.

Село Новая Таволжанка попало под обстрел в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Обстрел#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел ВСУ#Электроэнергия
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