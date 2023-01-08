Приграничье Курской области вновь обстреляли

Сегодня в посёлок Тёткино Глушковского района со стороны Украины было как минимум десять прилётов. Два населённых пункта временно остались без света: посёлокТёткино и прилегающее село Попово-Лежачи. По информации курского губернатор Роман Старовойт, пострадавших нет, повреждений в жилом секторе — тоже.