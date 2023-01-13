Шорт-лист премии «Агроинвестор года – 2022» содержит 46 компаний-участников

Известно, что каждая из номинаций премии «Агроинвестор года - 2022» включает в себя ряд категорий. В каждой из них будет определен один победитель. Участников, победивших в номинации «Человек года» и редакционных номинациях «Компания - ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года», также объявят в рамках церемонии награждения. В частности, в последней победителем станет отраслевой эксперт или аналитик, наиболее часто предоставлявший комментарии для сайта agroinvestor.ru и специализированного издания «Агроинвестор» в течение 2022 года.