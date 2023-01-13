Шорт-лист премии «Агроинвестор года – 2022» содержит 46 компаний-участников

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Эксперты будут определять победителей в шести номинациях.
Сотрудникам издания «Агроинвестор» и экспертному совету премии предстоит выбрать лучшие проекты и достижения среди лидеров аграрного сектора по итогам деятельности за 2022 год, передает издание newsnn.ru.
Игроки рынка АПК по-прежнему проявляют повышенный интерес к нацпремии «Агроинвестор года». Более ста компаний подали заявки на участие в конкурсе. Каждая из них интересна и заслуживает, чтобы ее рассмотрели эксперты. Об этом рассказал один из участников экспертного совета Михаил Фролов, партнер компании «Технологии доверия», которая ранее называлась PwC.
Эксперт выразил благодарность всем, кто подал заявки на участие в премии. Он отметил, что жюри выбрало те из них, которые лучше всего отражают концепцию каждой номинации. Большое количество заявок на конкурс свидетельствует о том, что игроки рынка агропромышленного комплекса готовы к росту и развитию в сложных экономических реалиях.
Известно, что каждая из номинаций премии «Агроинвестор года - 2022» включает в себя ряд категорий. В каждой из них будет определен один победитель. Участников, победивших в номинации «Человек года» и редакционных номинациях «Компания - ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года», также объявят в рамках церемонии награждения. В частности, в последней победителем станет отраслевой эксперт или аналитик, наиболее часто предоставлявший комментарии для сайта agroinvestor.ru и специализированного издания «Агроинвестор» в течение 2022 года.
Церемония награждения состоится в особняке на Волхонке 3 февраля. Участие в мероприятии примут топ-менеджеры предприятий и представители госструктур. Информационную поддержку конкурсу обеспечит медиахолдинг 1MI.