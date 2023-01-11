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Пострадавшая при обстреле Шебекино женщина находится в реанимации

Сегодня, 05:16
Фото: 1MI
Операционная.
Врачи продолжают бороться за её жизнь, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавшей при вчерашнем обстреле Шебекино 47-летней женщины. Всю ночь белгородку оперировали в больнице. Сейчас она находится в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии, врачи продолжают бороться за её жизнь.

С утра министр здравоохранения Белгородской области Андрей Александрович Иконников доложил о том, что все необходимое сделано. Надеюсь, что жизнь женщины будет спасена. Встречался вчера с ее родственниками, с мужем, сыном. Конечно, все переживают и думают только об одном. Надеемся, что врачи сделают все, чтобы спасти жизнь человека. Будем молиться за это.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 10 января Шебекино подверглось обстрелу со стороны Украины, в результате чего пострадали шесть человек. Самые тяжёлые ранения получила 47-летняя женщина, которую сразу же отправили в лечебное учреждение.

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