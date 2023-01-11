Пострадавшая при обстреле Шебекино женщина находится в реанимации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавшей при вчерашнем обстреле Шебекино 47-летней женщины. Всю ночь белгородку оперировали в больнице. Сейчас она находится в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии, врачи продолжают бороться за её жизнь.