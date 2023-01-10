Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Во время обстрела Шебекино пострадали шесть человек

Сегодня, 20:33
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Одна женщина доставлена в больницу с тяжёлыми ранениями. Ещё пятерых отправили на амбулаторное лечение, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Около 20:45 начался обстрел Шебекино со стороны Украины. В это же время местные жители начали получать СМС-оповещения с просьбой спуститься в укрытия. Практически сразу губернатор Белгородской области подтвердил обстрел и сообщил о первых пострадавших: мужчине и женщине.

Как выяснилось позже, число пострадавших увеличилось. Одна женщина получила тяжёлые ранения. Сейчас она находится в больнице под присмотром врачей. Ещё пятеро получили медицинскую помощь бригадами скорой на месте.

В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. 5 пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, этой ночью Шебекино также попало под обстрел. Тогда повреждения получили 12 частных домов и два автомобиля. Никто не пострадал.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Жителям Шебекино предложили временно переселиться в безопасное место
Узнать подробнее
Читайте также:
В Шебекино от обстрела пострадали мужчина и женщина
#Алина Харина#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Пострадавший при обстреле#Фоторепортаж
Подпишитесь
Жителям Шебекино предложили временно переселиться в безопасное место
Сегодня, 20:46
Легко быть патриотом на диване: бизнесмен рассказал, как работает под обстрелами
Сегодня, 09:52
Вячеслав Гладков: Все аптеки в Белгородской области — частные
Сегодня, 18:53
«Он спас нам жизнь»: под Белгородом кот каждый раз предупреждает хозяев об обстрелах
Сегодня, 14:46
Белгородская область возглавила ТОП по жалобам жителей на вывоз мусора в праздники
Сегодня, 15:40