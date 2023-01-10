Во время обстрела Шебекино пострадали шесть человек

Около 20:45 начался обстрел Шебекино со стороны Украины. В это же время местные жители начали получать СМС-оповещения с просьбой спуститься в укрытия. Практически сразу губернатор Белгородской области подтвердил обстрел и сообщил о первых пострадавших: мужчине и женщине.
Как выяснилось позже, число пострадавших увеличилось. Одна женщина получила тяжёлые ранения. Сейчас она находится в больнице под присмотром врачей. Ещё пятеро получили медицинскую помощь бригадами скорой на месте.
В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. 5 пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, этой ночью Шебекино также попало под обстрел. Тогда повреждения получили 12 частных домов и два автомобиля. Никто не пострадал.