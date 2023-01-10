Во время обстрела Шебекино пострадали шесть человек

Около 20:45 начался обстрел Шебекино со стороны Украины. В это же время местные жители начали получать СМС-оповещения с просьбой спуститься в укрытия. Практически сразу губернатор Белгородской области подтвердил обстрел и сообщил о первых пострадавших: мужчине и женщине.