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Жителям Шебекино предложили временно переселиться в безопасное место

Сегодня, 20:46
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Такое предложение Вячеслав Гладков озвучил тем, чьи дома пострадали во время обстрела 10 января.
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Обстрел

Вечером 10 января в Шебекино сильно обстреляли со стороны Украины. Пострадали шесть человек. Одна женщина доставлена в больницу с тяжёлыми ранениями, остальным назначили амбулаторное лечение.

После ЧП губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично выехал на место и поговорил с местными жителями. Тем шебекинцам, чьи дома получили повреждения во время обстрела, предложили временно переехать в более безопасное место. По словам Гладкова, согласились на это не все.

Осколками снарядов повреждены 6 частных домовладений, 5 многоквартирных домов и одна хозпостройка. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов. Все оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрелов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также сейчас нет свет на одной из улиц Шебекино — аварийные бригады этим занимаются. Завтра подомовой обход продолжат.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Во время обстрела Шебекино пострадали шесть человек
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#Алина Харина#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Повреждение#Пострадавшие
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Во время обстрела Шебекино пострадали шесть человек
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