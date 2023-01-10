Жителям Шебекино предложили временно переселиться в безопасное место

После ЧП губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично выехал на место и поговорил с местными жителями. Тем шебекинцам, чьи дома получили повреждения во время обстрела, предложили временно переехать в более безопасное место. По словам Гладкова, согласились на это не все.