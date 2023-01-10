Жителям Шебекино предложили временно переселиться в безопасное место

Вечером 10 января в Шебекино сильно обстреляли со стороны Украины. Пострадали шесть человек. Одна женщина доставлена в больницу с тяжёлыми ранениями, остальным назначили амбулаторное лечение.
После ЧП губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично выехал на место и поговорил с местными жителями. Тем шебекинцам, чьи дома получили повреждения во время обстрела, предложили временно переехать в более безопасное место. По словам Гладкова, согласились на это не все.
Осколками снарядов повреждены 6 частных домовладений, 5 многоквартирных домов и одна хозпостройка. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов. Все оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрелов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также сейчас нет свет на одной из улиц Шебекино — аварийные бригады этим занимаются. Завтра подомовой обход продолжат.