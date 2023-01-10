«Он спас нам жизнь»: под Белгородом кот каждый раз предупреждает хозяев об обстрелах

Домашний кот предупреждает шебекинцев об обстрелах. Питомец по кличке Прохор начинает суетиться, а иногда и мяукать ещё до того, как обстрелы становится слышно.
Семья Кривцовых подобрала Прошу с улицы. Его нашли на проезжей части, откормили и забрали к себе. К обстрелам шебекинцы уже привыкли, но животные всё ещё боятся. Хозяйская собака Альма тут же прячется, как только услышит громкие звуки.
Кот же оказался смелее, поэтому не бежит от опасности, а предупреждает хозяев. Как только Проша подходит и подаёт лапу, нужно бежать в укрытие, рассказывает его хозяйка.
По словам Ольги, однажды домашний любимец спас жизнь её семье. Они услышали глухие звуки, но не обратили на них внимания. Тогда за дело взялся Прохор.
Проша подошёл, прыгнул на колени, встал на задние лапы и закрыл лицо Серёже [супругу рассказчицы — прим. ред.] передними лапами. Мы вскочили, хотели бежать прятаться, только отошли — стекло треснуло и упало в место, где сидел Серёжа. Не знаю, как кот это чувствует, но он для нас теперь дороже золота.
Ольга, хозяйка кота
И это не единственная история, когда домашние животные находятся рядом со своими хозяевами в тяжёлые моменты. Другая жительница региона Елена рассказала, как во время обстрелов её собака бежит к ней. Хозяйка обнимает её и говорит, что она рядом.
«В эти моменты моя собака подходит и прижимается, дрожит. И после (минуты три, максимум — пять) начинается грохот. Зрелище жалкое. Мне её очень жалко, я обнимаю и говорю, что я рядом», — пишет Елена.