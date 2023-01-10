Гладков рассказал о последствиях ночного обстрела Шебекино: пострадали дома и машины

Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел ВСУ. Среди жителей пострадавших нет, но повреждения получили частные домовладения, два автомобиля и линия электропередачи. По данным главы региона, восстановить электроснабжение должны к 12:00.
Фотографии с последствиями обстрела опубликовали и в телеграм-канале «ШÖ Шебекино». В районе 0:30 местные жители начали получать рассылку об обстреле города. Людей попросили спуститься в укрытия. Как оказалось, сообщения шебекинцам пришли с опозданием.
Напомним, утро после праздничных выходных в Белгороде началось со звуков взрывов. Над городом и Белгородским районом сработала система ПВО.