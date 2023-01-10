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Гладков рассказал о последствиях ночного обстрела Шебекино: пострадали дома и машины

Сегодня, 07:16
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

После ночного обстрела ВСУ в Белгородской области пострадали 12 домов

Пострадали 12 частных домов и две машины. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
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Обстрел

Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел ВСУ. Среди жителей пострадавших нет, но повреждения получили частные домовладения, два автомобиля и линия электропередачи. По данным главы региона, восстановить электроснабжение должны к 12:00.

Фотографии с последствиями обстрела опубликовали и в телеграм-канале «ШÖ Шебекино». В районе 0:30 местные жители начали получать рассылку об обстреле города. Людей попросили спуститься в укрытия. Как оказалось, сообщения шебекинцам пришли с опозданием.

Напомним, утро после праздничных выходных в Белгороде началось со звуков взрывов. Над городом и Белгородским районом сработала система ПВО.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Село Щетиновка Белгородского района попало под обстрел
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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ#Повреждение#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Дома#Машины
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