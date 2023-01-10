Пострадавшие от обстрелов белгородские дома вызвался восстановить фонд с Кубани

Всего с февраля по декабрь 2022 года в Белгородской области от обстрелов полностью или частично разрушено более 1,6 тыс. единиц жилья. Статистику ранее привёл губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, повреждения получили свыше 300 машин.