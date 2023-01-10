Пострадавшие от обстрелов белгородские дома вызвался восстановить фонд с Кубани

Белгородцам помогут восстановить дома, пострадавшие от обстрелов. Администрация Валуйского горокруга заключила трёхстороннее соглашение с благотворительным фондом «Новая Кубань» и подрядчиком.
Руководитель фонда Евгений Паленков рассказал, что подрядная организация восстановит 26 пострадавших домов и одну квартиру. Часть денежных средств вскоре направят исполнителю. Строители уже занимаются работами. Завершить их планируют в течение месяца.
Всего с февраля по декабрь 2022 года в Белгородской области от обстрелов полностью или частично разрушено более 1,6 тыс. единиц жилья. Статистику ранее привёл губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, повреждения получили свыше 300 машин.