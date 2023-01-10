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Пострадавшие от обстрелов белгородские дома вызвался восстановить фонд с Кубани

Сегодня, 10:27
Власти Валуйского горокруга заключили соглашение с кубанским благотворительным фондом. В муниципалитете отремонтируют 26 частных домов, пишет ТАСС.

Белгородцам помогут восстановить дома, пострадавшие от обстрелов. Администрация Валуйского горокруга заключила трёхстороннее соглашение с благотворительным фондом «Новая Кубань» и подрядчиком.

Руководитель фонда Евгений Паленков рассказал, что подрядная организация восстановит 26 пострадавших домов и одну квартиру. Часть денежных средств вскоре направят исполнителю. Строители уже занимаются работами. Завершить их планируют в течение месяца.

Всего с февраля по декабрь 2022 года в Белгородской области от обстрелов полностью или частично разрушено более 1,6 тыс. единиц жилья. Статистику ранее привёл губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, повреждения получили свыше 300 машин. 

С начала СВО в Белгородском районе восстановили почти 300 домов
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#Наталья Корявых#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Валуйский горокруг#Обстрел ВСУ#Строители#Благотворительный фонд#Кубань
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