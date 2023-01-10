В Сети появились новые кадры последствий ночного обстрела Шебекино

Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате обстрела пострадали 12 частных домов и два автомобиля. Раненых среди мирных жителей нет. Повреждения также получила линия электропередачи. Восстановить электроснабжение в городе обещали к 12:00.