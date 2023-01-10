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В Сети появились новые кадры последствий ночного обстрела Шебекино

Сегодня, 09:36
Фото: телеграм-канал «ШÖ Шебекино»
В ночь на 10 января город в очередной раз попал под обстрел. Пострадали дома и машины. Новые кадры опубликовали в телеграм-канале «ШÖ Шебекино».
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Обстрел

Белгородцы продолжают делиться кадрами последствий ночного обстрела Шебекино. ВСУ в очередной раз атаковали город в ночь на 10 января.

Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате обстрела пострадали 12 частных домов и два автомобиля. Раненых среди мирных жителей нет. Повреждения также получила линия электропередачи. Восстановить электроснабжение в городе обещали к 12:00.

8 января ВСУ атаковали село Щетиновка в Белгородском районе. Местные жители получили СМС-рассылку с просьбами спуститься в укрытия.

Фото: телеграм-канал «ШÖ Шебекино»
Гладков рассказал о последствиях ночного обстрела Шебекино: пострадали дома и машины
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