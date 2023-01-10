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В Шебекино от обстрела пострадали мужчина и женщина

Сегодня, 18:19
Фото: 1MI
Обстрел города происходит прямо сейчас. О пострадавших сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Со стороны Украины обстреливают Шебекино. Около 20:50 местных жителям начали приходить сообщения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия.

В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, это уже второй обстрел Шебекино за сутки. Предыдущий был ночью. Тогда повреждения получили 12 частных домов и два автомобиля.

В Сети появились новые кадры последствий ночного обстрела Шебекино
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