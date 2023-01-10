В Шебекино от обстрела пострадали мужчина и женщина

Со стороны Украины обстреливают Шебекино. Около 20:50 местных жителям начали приходить сообщения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия.
В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, это уже второй обстрел Шебекино за сутки. Предыдущий был ночью. Тогда повреждения получили 12 частных домов и два автомобиля.