Легко быть патриотом на диване: бизнесмен рассказал, как работает под обстрелами

Игорь Чернов является директором предприятия по производству и продаже металлоконструкций.
По словам Игоря Чернова, одна из проблем — это отток персонала. В зону ежедневных прилётов ехать работать хотят немногие, а среди тех, кто всё-таки хочет, отсутствуют специалисты с необходимыми навыками, отмечает бизнесмен. Также проблемой является подорожавшая логистика.
Произошла какая-то дикая закупорка. И, тем не менее, в этих условиях мы продолжаем работать и умудрились много чего сделать.
Игорь Чернов
Также, по словам бизнесмена, наблюдается настороженное отношение со стороны банков, поставщиков и заказчиков — банки отказывают в кредитах, дисконты по залогам достигают 95%, контрагенты отказываются платить авансы, ссылаясь на возможное попадание.
Все прекрасно читают новости, в том числе и телеграм Гладкова, который похож уже на фронтовую хронику — там прилетело, там повредило, ну и так далее. Это, конечно же, отражается на экономической составляющей. Мне даже петицию написали, на один из моих вопросов, что мол, надо сворачивать производство и перемещать за Урал. Думаю: «Спасибо, мы пока здесь поработаем, в родных местах, только вот над отношением к нам надо поработать». Поражает отношение банков. Например, даже созданный вроде как специально для кредитования новых территорий банк отказывает всем из Шебекино. Риски видят неподъёмные для себя. А как они собрались тогда Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье кредитовать?
Игорь Чернов
Также Игорь Чернов отмечает, что на территорию предприятия были прилёты. Ущерб имуществу составил около 800 тыс. рублей. Большая часть повреждений была ликвидирована за собственный счёт и своими силами.
В условиях постоянных обстрелов работать тревожно. Очень тяжело работать в условиях нестабильной подачи электроэнергии, её периодических отключений то из-за попаданий, то из-за ремонтных работ, либо перегрузок системы, поскольку питание в первую очередь подаётся на жилой сектор.
Игорь Чернов
Стучимся во все двери, обращаемся в структуры поддержки, но финансирования нет ни на одну из программ. Ищем заказчиков в других регионах, апеллируем к общечеловеческим и патриотическим нуждам. К сожалению, очень легко быть патриотом в цифре лёжа с дивана, но как только речь касается собственных действий, рисков и прочего, люди исчезают на пути между словами и действиями.
Игорь Чернов
По словам Чернова, от властей бизнесу необходима поддержка внутреннего спроса и разработка компенсаторного механизма.
«Меня поражает отношение чиновников к проблемам приграничного бизнеса. Нам не нужны гранты, дотации, хотя, конечно, хотелось бы, но каждый предприниматель хочет понимать, что произойдет, если наступит беда. Как-то всё стихло благополучно по поводу ТЦ в Шебекино, который сгорел в результате обстрелов. А ведь мы конструкции для него делали! Очень порядочные люди, первый за долгие годы построенный в Шебекино такой объект - и вот», — подчёркивает бизнесмен.
Также Чернов рассказал и о гуманитарной помощи беженцам и военным. На территории предприятия находится пункт выдачи гуманитарной помощи, где собирается всё необходимое для беженцев. Кроме того, предприятие помогает военным: «Из металла делаем и передаем безвозмездно, что можем — десятки печей (скоро можно будет патенты делать, такие они диковинные из остатков делового металла выходят), сушки различные для вещей, ну и так далее. В основном то, что просят ребята».
Бизнесмен также сообщил «Бел.Ру», что планирует опубликовать публичный список вопросов к омбудсменам и всем защитникам бизнеса. Основная тема вопросов: «Как существовать бизнесу в условиях постоянных прилётов?».
Напомним, что в конце прошлого года «Бел.Ру» общалось с бизнесомбудсменом Владиславом Епанчинцевым. Эксперт дал советы предпринимателям, перечислил основные проблемы бизнеса и рассказал о мерах поддержки.
Стоит отметить, что в текущем году некоторые белгородские предприятия столкнулись с повреждением имущества в ходе обстрелов ВСУ. К примеру, владелец сгоревших после обстрела ТЦ в Шебекино понёс ущерб в 350 млн рублей.