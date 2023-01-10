Легко быть патриотом на диване: бизнесмен рассказал, как работает под обстрелами

«Меня поражает отношение чиновников к проблемам приграничного бизнеса. Нам не нужны гранты, дотации, хотя, конечно, хотелось бы, но каждый предприниматель хочет понимать, что произойдет, если наступит беда. Как-то всё стихло благополучно по поводу ТЦ в Шебекино, который сгорел в результате обстрелов. А ведь мы конструкции для него делали! Очень порядочные люди, первый за долгие годы построенный в Шебекино такой объект - и вот», — подчёркивает бизнесмен.