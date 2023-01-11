Белгородские энергетики получили ключи от новых автомобилей ГАЗ «Соболь»

«Оперативное выполнение задач по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей напрямую связано с наличием современного автотранспорта и спецтехники, именно поэтому каждый четвертый сотрудник филиала имеет профессию водителя, — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ Антон Герасимов. — Уверен, новые автомобили будут приносить пользу не только нам, энергетикам, но и жителям области, для которых мы работаем».