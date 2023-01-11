Белгородские энергетики получили ключи от новых автомобилей ГАЗ «Соболь»

Автотранспорт повышенной проходимости поступят в оперативно-выездные и бригады по учету электроэнергии и оптимизации потерь Белгородского, Ракитянского, Ровеньского, Яковлевского РЭС и Белгородских электрических сетей. Новая техника ускорит доставку персонала к месту производства работ и повысит оперативность реагирования на технологические нарушения.
Полноприводные автомобили ГАЗ «Соболь» обладают хорошими техническими характеристиками, легко справляются со сложными участками дорожного покрытия, подходят для перевозки защитных средств, инструментов и приспособлений.
Сегодня в эксплуатации филиала находится порядка 800 транспортных средств. В 2022 году приобретено 62 автомобиля. В ближайшее время ожидается поступление еще 13 единиц техники.
«Оперативное выполнение задач по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей напрямую связано с наличием современного автотранспорта и спецтехники, именно поэтому каждый четвертый сотрудник филиала имеет профессию водителя, — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ Антон Герасимов. — Уверен, новые автомобили будут приносить пользу не только нам, энергетикам, но и жителям области, для которых мы работаем».