За день в Белгородском районе зафиксировали 21 прилёт

В прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил о 21 прилёте в сёла Щетиновка и Красный Хутор. Повреждений нет.
И хотя в Красном Хуторе уже введён режим ЧС, а жители вывезены в безопасные места, главу района просят восстановить в селе электричество.
Только что сказал, что есть прилёты в Красный Хутор. Обстановка сегодня не позволяет отправить туда ремонтные бригады. Жизнь людей важнее всего. Тем более, сейчас там введён режим ЧС, а это значит, что людей там быть не должно. Я не знаю, откуда вы пишите, но жители Красного Хутора переселены в безопасное место. Поэтому и решить вопрос с электричеством мы пока не можем.
Владимир Перцев, глава Белгородского района