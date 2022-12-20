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За день в Белгородском районе зафиксировали 21 прилёт

Сегодня, 18:27
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Обстрелу ВСУ подверглись сёла Щетиновка и Красный Хутор, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
Сюжет
Обстрел

В прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил о 21 прилёте в сёла Щетиновка и Красный Хутор. Повреждений нет.

И хотя в Красном Хуторе уже введён режим ЧС, а жители вывезены в безопасные места, главу района просят восстановить в селе электричество.

Только что сказал, что есть прилёты в Красный Хутор. Обстановка сегодня не позволяет отправить туда ремонтные бригады. Жизнь людей важнее всего. Тем более, сейчас там введён режим ЧС, а это значит, что людей там быть не должно. Я не знаю, откуда вы пишите, но жители Красного Хутора переселены в безопасное место. Поэтому и решить вопрос с электричеством мы пока не можем.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
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#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородский район#Владимир перцев#Обстрел ВСУ
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