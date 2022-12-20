Очевидцы рассказали подробности обстрела Шебекино

20 декабря город Шебекино попал под обстрел ВСУ, снаряды упали на промзону. Пострадал один человек. Раненых могло быть больше, но рабочие вовремя успели уйти в укрытия.
О произошедшем рассказал очевидец. «Слышу хлопок. Через пару секунд прилетает к нам в крышу. Беру телефон со стола, рюкзак, только добегаю — в другую сторону прилетает. И всё — от силы буквально пять секунд», — прокомментировал рабочий.
Мужчина добавил, что сотрудники промзоны помогли пострадавшему добраться до подвала, перетянули ему руку, а после вызвали скорую помощь. Напомним, что мужчину госпитализировали с переломом костей предплечья. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.
Как сообщают некоторые источники, Шебекино обстреляли из HIMARS. Повреждения получили складские и производственные помещения, две машины. Помимо этого, на время часть горожан остались без света и воды.
Как уточнил глава муниципалитета Владимир Жданов, котельные перезапускаются, восстанавливается водоснабжение, но местами пока может быть слабый напор воды. Помимо этого, из-за переключения на резервные линии возможны временные перебои подачи электроэнергии в отдельных районах.