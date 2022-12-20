Очевидцы рассказали подробности обстрела Шебекино

По словам мужчины, раздался хлопок, а сами прилёты продолжались не более пяти секунд. Пострадал один человек на территории промзоны. Раненых могло быть больше, но рабочие вовремя успели уйти в подвал, сообщают журналисты ГТРК «Белгород».

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