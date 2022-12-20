Гладков привёл новые подробности обстрела промзоны в Шебекино

Под обстрел 20 декабря попала промзона в Шебекино. Повреждения получили складские и производственные помещения, две машины. Обход территории продолжается.
Глава региона уточнил, что подачу электроэнергии для населения восстановили. На момент публикации осуществляли перезапуск котельных.
В результате обстрела пострадал один местный житель. С переломом костей предплечья его госпитализировали. После обстрела у части горожан на время возникли проблемы со светом и водой.
Напомним, что шумно в Шебекинском горокруге было с утра. Очевидцы публиковали фото густого чёрного дыма над городом. Сообщалось, что в Шебекино зафиксировали 10 прилётов, обстрел ВСУ вели из HIMARS.