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Гладков привёл новые подробности обстрела промзоны в Шебекино

Сегодня, 12:29
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Повреждены складские и производственные помещения, две машины. По словам губернатора Белгородской области, подачу электроэнергии для населения уже восстановили. Информации о новых пострадавших не было.
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Обстрел

Под обстрел 20 декабря попала промзона в Шебекино. Повреждения получили складские и производственные помещения, две машины. Обход территории продолжается.

Глава региона уточнил, что подачу электроэнергии для населения восстановили. На момент публикации осуществляли перезапуск котельных.

В результате обстрела пострадал один местный житель. С переломом костей предплечья его госпитализировали. После обстрела у части горожан на время возникли проблемы со светом и водой.

Напомним, что шумно в Шебекинском горокруге было с утра. Очевидцы публиковали фото густого чёрного дыма над городом. Сообщалось, что в Шебекино зафиксировали 10 прилётов, обстрел ВСУ вели из HIMARS.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Mash: ВСУ ударили по Шебекино из установок HIMARS
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