В приграничных сёлах Белгородской области решено включать сирены при обстрелах

Из-за близости к границе от системы звукового оповещения в Белгороде мало толка: когда её включают, опасность, как правило, уже миновала. А узнать заранее о грозящем обстреле невозможно, так как слишком маленькое расстояние до границы с Украиной – ракеты прилетают быстрее, чем местные власти узнают об их запуске.
Поэтому в небольших городах, таких, как Шебекино, решили применять СМС-информирование населения. Но в Белгороде такой метод не работает – слишком много пользователей, оборудование не справляется с одновременной отправкой такого количества сообщений. Поэтому власти ищут решение проблемы.
В приграничных сёлах Белгородской области, которые наиболее часто подвергаются обстрелам со стороны Украины, решено комбинировать два способа оповещения населения – сирены и СМС-информирование, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Напомним, в ходе прямого эфира 19 декабря Вячеслав Гладков признал проблему с системой оповещения в Белгороде. Сирены включать нет смысла, а СМС приходят жителям спустя час после обстрела, как как оборудование не справляется с нагрузкой.