В приграничных сёлах Белгородской области решено включать сирены при обстрелах

Из-за близости к границе от системы звукового оповещения в Белгороде мало толка: когда её включают, опасность, как правило, уже миновала. А узнать заранее о грозящем обстреле невозможно, так как слишком маленькое расстояние до границы с Украиной – ракеты прилетают быстрее, чем местные власти узнают об их запуске.