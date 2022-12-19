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В приграничных сёлах Белгородской области решено включать сирены при обстрелах

Сегодня, 20:52
Фото: администрация Белгорода
система оповещения
При этом в Белгороде включать звуковое оповещение об опасности считают нецелесообразным, так как сирены создают много паники, и их работа после завершения обстрела уже ни к чему, считает губернатор Вячеслав Гладков.

Из-за близости к границе от системы звукового оповещения в Белгороде мало толка: когда её включают, опасность, как правило, уже миновала. А узнать заранее о грозящем обстреле невозможно, так как слишком маленькое расстояние до границы с Украиной – ракеты прилетают быстрее, чем местные власти узнают об их запуске.

Поэтому в небольших городах, таких, как Шебекино, решили применять СМС-информирование населения. Но в Белгороде такой метод не работает – слишком много пользователей, оборудование не справляется с одновременной отправкой такого количества сообщений. Поэтому власти ищут решение проблемы.

В приграничных сёлах Белгородской области, которые наиболее часто подвергаются обстрелам со стороны Украины, решено комбинировать два способа оповещения населения – сирены и СМС-информирование, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.  

Напомним, в ходе прямого эфира 19 декабря Вячеслав Гладков признал проблему с системой оповещения в Белгороде. Сирены включать нет смысла, а СМС приходят жителям спустя час после обстрела, как как оборудование не справляется с нагрузкой.

Вячеслав Гладков признал проблему с системой оповещения в Белгороде
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#Алина Харина#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Система оповещения
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Вячеслав Гладков признал проблему с системой оповещения в Белгороде
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