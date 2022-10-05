Белгородцы из обстрелянного Красного Хутора жалуются на отсутствие газа

В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова поинтересовались, когда в селе Красный Хутор восстановят газоснабжение: «Что делать с нашими неотапливаемыми домами? Ведь скоро зима».
Вячеслав Гладков сообщил, что в селе был повреждён в нескольких местах газопровод, в настоящий момент идут восстановительные работы.
Очень хочу надеяться, что не будет повторения ситуации, как в Нехотеевке, Журавлёвке и Середе. Три наши села, где практически ежедневно происходят обстрелы. Мы туда не можем зайти от словам совсем. По Красному Хутору идёт восстановление, газопровод в нескольких местах пробит. Мне обещают, что всё будет сделано в воскресенье или понедельник.
Вячеслав Гладков
Напомним, что село Красный Хутор обстреляли со стороны Украины 17 сентября. Одна женщина погибла, а ещё двое человек получили ранения.