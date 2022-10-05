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Белгородцы из обстрелянного Красного Хутора жалуются на отсутствие газа

5 октября 16:36
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков сообщил, что газопровод должны починить в воскресенье или понедельник.

В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова поинтересовались, когда в селе Красный Хутор восстановят газоснабжение: «Что делать с нашими неотапливаемыми домами? Ведь скоро зима».

Вячеслав Гладков сообщил, что в селе был повреждён в нескольких местах газопровод, в настоящий момент идут восстановительные работы.

Очень хочу надеяться, что не будет повторения ситуации, как в Нехотеевке, Журавлёвке и Середе. Три наши села, где практически ежедневно происходят обстрелы. Мы туда не можем зайти от словам совсем. По Красному Хутору идёт восстановление, газопровод в нескольких местах пробит. Мне обещают, что всё будет сделано в воскресенье или понедельник.
Вячеслав Гладков

Напомним, что село Красный Хутор обстреляли со стороны Украины 17 сентября. Одна женщина погибла, а ещё двое человек получили ранения.

 

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#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Обстрел Красного Хутора#Газ#Отопление#Алина Харина
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